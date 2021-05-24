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Мосгорсуд отменил приговор бывшему полицейскому, стрелявшему в школьницу
Фото: СК РФ

Мосгорсуд отменил приговор бывшему полицейскому, стрелявшему в школьницу

Анастасия Колоскова

Происшествия
Россия, Москва, Судостроительная улица Карта всех событий

Апелляционный суд отменил приговор бывшему старшему сержанту полиции Ивану Князеву, который получил три года условно за то, что ранил из травматического пистолета 13-летнюю школьницу на юге столицы. Об этом сообщила пресс-служба Московского городского суда в понедельник, 24 мая. Дело отправили на новое рассмотрение судом в ином составе.

Отмечается, что нового решения суда Князев будет дожидаться под подпиской о невыезде.

Напомним, в марте Симоновский районный суд Москвы вынес обвинительный приговор сотруднику полиции, который в пьяном состоянии случайно ранил из травматического оружия школьницу.

Инцидент произошел в ночь на 6 декабря 2020 года на Судостроительной улице. Сотрудник полиции, находясь в состоянии алкогольного опьянения и не при исполнении служебных обязанностей, открыл стрельбу из принадлежащего ему травматического пистолета.

Одним из выстрелов он ранил в ногу 13-летнюю девочку, которая была госпитализирована. Позже выяснилось, что рана оказалась несерьезной. В отношении полицейского возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство, совершенное с применением оружия», сообщает агентство городских новостей «Москва».

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