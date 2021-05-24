Мосгорсуд отменил приговор бывшему полицейскому, стрелявшему в школьницу

Фото: СК РФ

Россия, Москва, Судостроительная улица Карта всех событий

Апелляционный суд отменил приговор бывшему старшему сержанту полиции Ивану Князеву, который получил три года условно за то, что ранил из травматического пистолета 13-летнюю школьницу на юге столицы. Об этом сообщила пресс-служба Московского городского суда в понедельник, 24 мая. Дело отправили на новое рассмотрение судом в ином составе.

Отмечается, что нового решения суда Князев будет дожидаться под подпиской о невыезде.

Напомним, в марте Симоновский районный суд Москвы вынес обвинительный приговор сотруднику полиции, который в пьяном состоянии случайно ранил из травматического оружия школьницу.

Инцидент произошел в ночь на 6 декабря 2020 года на Судостроительной улице. Сотрудник полиции, находясь в состоянии алкогольного опьянения и не при исполнении служебных обязанностей, открыл стрельбу из принадлежащего ему травматического пистолета.

Одним из выстрелов он ранил в ногу 13-летнюю девочку, которая была госпитализирована. Позже выяснилось, что рана оказалась несерьезной. В отношении полицейского возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство, совершенное с применением оружия», сообщает агентство городских новостей «Москва».

Читайте также: Еще одного ребенка выписали из больницы после стрельбы в казанской гимназии