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Еще одного ребенка выписали из больницы после стрельбы в казанской гимназии
Фото: Telegram/ТАСС

Еще одного ребенка выписали из больницы после стрельбы в казанской гимназии

Полина Долганова

Происшествия

Девочку, пострадавшую в результате стрельбы в казанской гимназии № 175 и проходившую лечение в Детской республиканской клинической больнице Татарстана, выписали из медучреждения в удовлетворительном состоянии. Об этом в понедельник, 24 мая, сообщил представитель Минздрава республики.

Отмечается, что в стационарах все еще продолжают лечение 12 пострадавших школьников. Всего в казанские больницы после случившегося доставили 24 раненых: двадцать одного ребенка и троих взрослых.

Также в прошлую среду, 19 мая, пятерых детей и троих взрослых доставили в федеральные клиники Москвы для продолжения лечения. Троих пострадавших детей позже выписали из стационара, пишет РИА Новости.

Стрельба в казанской школе

Во вторник, 11 мая, в гимназии № 175 произошла стрельба, в результате которой погибли семеро детей и две учительницы, еще 21 человек был госпитализирован с ранениями разной тяжести. Глава Татарстана Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, который имел официальное разрешение на оружие. Его задержали вскоре после начала инцидента, им оказался местный житель Ильназ Галявиев.

СК возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц, максимальная санкция которой предусматривает пожизненное лишение свободы. В среду, 12 мая, была выбрана мера пресечения для Галявиева. Судья отправил его в СИЗО на два месяца. Во время заседания подозреваемый признал свою вину и заявил, что не имеет тяжелых заболеваний.

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