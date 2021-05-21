От Казани до Березников: что движет подражателями Галявиева и как их остановить

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Со дня трагедии в Казани, когда в результате вооруженного нападения бывшего ученика на школу погибли семеро детей и две учительницы, прошло десять дней. За это время силовики неоднократно задерживали подростков после угроз нападения на учебные заведения. А в пятницу, 21 мая, учащийся лицея в Пермском крае уже не угрожал — он ранил преподавателя ножом в шею. «Вечерняя Москва» разбиралась, почему у казанского стрелка появляются подражатели и как с этим бороться.

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11 мая в гимназии № 175 произошла стрельба, в результате которой погибли семеро детей и две учительницы, еще 21 человек был госпитализирован с ранениями разной тяжести. Глава Татарстана Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, который имел официальное разрешение на оружие. Его задержали вскоре после начала инцидента, им оказался местный житель Ильназ Галявиев.

СК возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц, максимальная санкция которой предусматривает пожизненное лишение свободы. В среду, 12 мая, была выбрана мера пресечения для Галявиева. Судья отправил его в СИЗО на два месяца. Во время заседания подозреваемый признал свою вину и заявил, что не имеет тяжелых заболеваний.

После казанской трагедии социальные сети по требованию Роскомнадзора заблокировали более 300 публикаций с деструктивной информацией о происшествии, писали СМИ.

В начале этой недели губернатор Ставрополья Владимир Владимиров рассказал на страничке в сети Instagram, что в Минеральных Водах возбуждено уголовное дело о заведомо ложном сообщении об акте терроризма. По его словам, семнадцатилетний студент одного из колледжей разместил в чате группы однокурсников сообщение о якобы планирующейся в ближайшее время стрельбе в его образовательном учреждении.

Практически в то же время в Москве подросток рассказал своей подруге, что хочет устроить стрельбу в школе. Девушка заявила об этом в полицию. Силовики организовали проверку и в ходе обысков у подростка дома нашли оружие.

В четверг, 20 мая, в Санкт-Петербурге правоохранители задержали около школы 17-летнего парня в обмундировании, похожем на форму силовиков, и с кобурой. Как позже писала пресса, у подростка был изъят сигнальный пистолет, а пришел он в страйкбольной амуниции на театральную постановку.

В этот же день в столице разыскивали детей, которые публично обсуждали план нападения на школу. О каком именно учебном заведении шла речь, не было известно. Пассажиры автобуса рассказали, что у подростков был предмет, напоминающий кобуру с оружием. Позже несовершеннолетних нашли, и правоохранители поставили их на учет.

В пятницу, 21 мая, школьник напал с ножом на 74-летнюю учительницу на уроке в пермских Березниках. Преподавателя госпитализировали. По предварительным данным, нападавший — 16-летний подросток, конфликт между ним и преподавателем произошел на уроке физики. Подросток достал нож и дважды ранил учителя в шею, а затем в грудь. Так якобы ученик отомстил за плохие оценки.

Почему появляются подражатели?

Бывший сотрудник оперативных служб МВД, частный детектив Вячеслав Демин считает, что противоправные действия современных школьников могут быть связаны с векторами американской доктрины по противодействию России, которая включает вербовку, «отработанную в период 90-х годов вводом в нашу страну сектантских организаций».

— В данном случае подражание — одна из основ вербовочного процесса. У нас на основе подражания это направление будет развиваться, — говорит он.

По словам Демина, решить данную проблему можно только двумя способами. Первый — жесткое силовое решение, ужесточение наказания за совершение террористических преступлений несовершеннолетними. Второй — огласка в средствах массовой информации касаемо неотвратимости наказания.

— Не только осуждение, что это плохо и так делать нельзя. Главное — демонстрация наказания, — отметил Демин.

Он говорит, что человек может быть «инициативщиком», то есть он сам из-за психических проблем идет на преступление. А также может пойти на деяние ввиду целевой вербовки. Она проходит с задействованием интернета и ориентирована на массовую рассылку сообщений.

— Если человек, исходя из его постов, фотографий, которые он выкладывает, и ответов, которые он посылает обратной стороне (отправившей сообщение — прим. «ВМ»), представляет интерес для этой стороны, включается целевая вербовка. Она может вестись по разным направлениям, в том числе подведение человека к совершению поступков, выведение к подражанию. Как правило, тогда проходит контрольная встреча: человека вызывают на какой-то форум или собрание. Или индивидуально. Там ему дают «химию»... Человек становится зависимым от психотропных веществ и абсолютно управляемым, — говорит Демин.

По его словам, завербованный человек может долгое время находиться в «консервации, а потом — раз — и пойдет совершать преступление». Однако Демин добавляет, что подражатели редко готовятся долго и продуманно к деяниям и они не находятся в «консервации».

— У нас остановились только на том, что было событие. И все. Должны быть жесткое наказание и всестороннее расследование, — добавил Демин.

Также, по его словам, мнение о том, что суровость наказания не ведет к искоренению преступности, — «полная чушь». Эксперт уверен, что наказание должно быть соразмерно деянию.

Детский, семейный психолог Наталья Наумова рассказывает, что объяснить всплеск подражателей казанскому стрелку можно обидой, которая движет детьми: подростки «часто считают, что их не ценят, унижают и обижают».

— Есть дети, у которых с педагогами или одноклассниками сложные отношения. Перед глазами у них сейчас пример казанского стрелка: мальчик, который был изгоем в школе, который смог спустя годы отомстить за себя. Для взрослых это абсурдно. Однозначно, что Галявиев нездоров психически, — говорит психолог.

Наумова добавляет, что в социальных сетях много роликов, которые после просмотров оказали на детей определенное влияние. По словам психолога, «стало модным восхвалять казанского стрелка, ставить на пьедестал, ему сочувствуют, его хвалят, под видео размещают смайлики-сердечки».

— Его взяли за образ: если тебя обижают, принижают — есть алгоритм действий. Казанский стрелок якобы отомстил за себя, защитился, стал сильным и тем более стал известным. А дети очень хотят сегодня быть известными, — добавила Наумова.

По ее словам, такие ситуации очередной раз показывают, что у современных детей нарушен контакт с родителями. Если бы взрослые общались больше с подростками, выслушивали их проблемы и жалобы, жалели их и поддерживали, то «дети принимали бы другие решения и не хотели бы подражать преступникам».

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