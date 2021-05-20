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СМИ: Подростка с кобурой задержали около школы в Петербурге
Фото: moscow-live.ru

СМИ: Подростка с кобурой задержали около школы в Петербурге

Виктория Родимкина

Происшествия

Подростка в похожем на форму силовиков обмундировании и с кобурой задержали в районе школы в Калининском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах в четверг, 20 мая.

По данным собеседника агентства, в полицию поступило сообщение, что у школы замечен неизвестный в амуниции.

— Его задержали, нашли кобуру. Что в ней, пока не сообщается, — рассказал источник агентства.

Он пояснил, что, по словам очевидцев, подросток не пытался зайти в школу. Правоохранители выясняют обстоятельства случившегося.

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