СМИ: Подростка с кобурой задержали около школы в Петербурге

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Подростка в похожем на форму силовиков обмундировании и с кобурой задержали в районе школы в Калининском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах в четверг, 20 мая.

По данным собеседника агентства, в полицию поступило сообщение, что у школы замечен неизвестный в амуниции.

— Его задержали, нашли кобуру. Что в ней, пока не сообщается, — рассказал источник агентства.

Он пояснил, что, по словам очевидцев, подросток не пытался зайти в школу. Правоохранители выясняют обстоятельства случившегося.

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