Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Упоминание в СМИ личной информации преступников просят запретить в России
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Упоминание в СМИ личной информации преступников просят запретить в России

Виктория Родимкина

Общество

Директор Института исследований проблем современной политики Антон Орлов написал письмо на имя председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, в котором он предлагает ограничить освещение личной информации о людях, совершивших массовые убийства.

В своем письме политолог сообщил, что после случившегося в Казани, как и после гибели учащихся в Керчи в 2018 году, СМИ стали активно публиковать сведения о личностях подозреваемых в стрельбе — имена, фамилии, снимки и другие данные об их жизни.

При этом, заявил эксперт, подобные преступники именно этого и добиваются.

— В связи с этим прошу вас оценить целесообразность введения в законодательство понятия «информационное забвение» для подобного рода преступников, а именно: ввести запрет для СМИ на упоминание личной информации, — говорится в письме.

При этом Антон Орлов предлагает обязать соцсети оперативно ограничивать доступ к такой информации, а также к контенту, который был создан самим подозреваемым, сообщает RT.

Стрельба в казанской школе

Напомним, во вторник, 11 мая, в гимназии № 175 произошла стрельба, в результате которой погибли семеро детей и две учительницы, еще 21 человек был госпитализирован с ранениями разной тяжести. Глава Татарстана Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, который имел официальное разрешение на оружие. Его задержали вскоре после начала инцидента, им оказался местный житель Ильназ Галявиев.

СК возбудил уголовное дело по статье «Убийство», максимальная санкция которой предусматривает пожизненное лишение свободы. В среду, 12 мая, была выбрана мера пресечения для Галявиева. Судья отправил его в СИЗО на два месяца. Во время заседания стрелок признал свою вину.

Читайте также: Госдума одобрила законопроект о запрете выдачи оружия людям с судимостями

СМИзапретубийство
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Наталия Покровская
Наталия Покровская

Кто сказал, что во всем виновата школа

Юрий Поляков
Юрий Поляков

Наши дети растут варварами

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Лето как предчувствие: до июня осталось всего пять минут

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Если в пиве слишком много пены: отчего мы больше не дружим с Чехией

Анна Горбунова
Анна Горбунова

Почему меняется температура тела и при чем тут ковид

Галина Морозова
Галина Морозова

Где погулять: пять критериев, отличающих обычный парк от лесопарка

Майя Ломидзе
Майя Ломидзе

Пора на море: как сэкономить на летнем отдыхе

Все мнения
О проекте