Упоминание в СМИ личной информации преступников просят запретить в России

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Директор Института исследований проблем современной политики Антон Орлов написал письмо на имя председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, в котором он предлагает ограничить освещение личной информации о людях, совершивших массовые убийства.

В своем письме политолог сообщил, что после случившегося в Казани, как и после гибели учащихся в Керчи в 2018 году, СМИ стали активно публиковать сведения о личностях подозреваемых в стрельбе — имена, фамилии, снимки и другие данные об их жизни.

При этом, заявил эксперт, подобные преступники именно этого и добиваются.

— В связи с этим прошу вас оценить целесообразность введения в законодательство понятия «информационное забвение» для подобного рода преступников, а именно: ввести запрет для СМИ на упоминание личной информации, — говорится в письме.

При этом Антон Орлов предлагает обязать соцсети оперативно ограничивать доступ к такой информации, а также к контенту, который был создан самим подозреваемым, сообщает RT.

Стрельба в казанской школе

Напомним, во вторник, 11 мая, в гимназии № 175 произошла стрельба, в результате которой погибли семеро детей и две учительницы, еще 21 человек был госпитализирован с ранениями разной тяжести. Глава Татарстана Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, который имел официальное разрешение на оружие. Его задержали вскоре после начала инцидента, им оказался местный житель Ильназ Галявиев.

СК возбудил уголовное дело по статье «Убийство», максимальная санкция которой предусматривает пожизненное лишение свободы. В среду, 12 мая, была выбрана мера пресечения для Галявиева. Судья отправил его в СИЗО на два месяца. Во время заседания стрелок признал свою вину.

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