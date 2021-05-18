Госдума одобрила законопроект о запрете в выдаче оружия людям с судимостями

Фото: Пресс-служба Госдумы

Депутаты Государственной думы приняли в первом чтении законопроект, который запрещает выдавать лицензию на оружие гражданам с двумя и более судимостями. Соответствующее решение было принято в ходе заседания нижней палаты парламента во вторник, 18 мая.

Согласно законопроекту, лицензия на оружия также не будет выдана лицам, которые имеют административный штраф за управление автомобилем в нетрезвом виде. Кроме того, в документе прописаны основания для аннулирования лицензий и разрешений в целях приведения их наименований в соответствие с видами выдаваемых Росгвардией разрешительных документов.

Законопроект предлагает наделить владельцев оружия обязанностью сообщать информацию в органы Росгвардии об утрате или хищении принадлежащего им оружия. Также предлагается установить запрет на хранение списанного оружия без уведомления об этом Росгвардии, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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