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Законопроект о медицинских противопоказаниях для владения оружием внесли в Госдуму
Фото: Пресс-служба Госдумы

Законопроект о медицинских противопоказаниях для владения оружием внесли в Госдуму

Виктория Родимкина

Внутренняя политика

В Государственную думу внесли законопроект, который предлагает ужесточить контроль за выдачей медицинского заключения для оформления лицензии на оружие.

Так, по проекту закона, противопоказанием к тому, чтобы получить разрешение на оружие, могут быть различные заболевания. Правительство России будет устанавливать перечень таких противопоказаний, сообщил в своем Telegram-канале председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.

— Вводится запрет на приобретение, хранение, ношение и использование оружия лицами, не прошедшими медосвидетельствования, — уточнил парламентарий.

Освидетельствование будет включать в себя химико-токсикологические исследования наличия в организме человека наркотических и психотропных веществ, а также психологическое тестирование.

После проведения медосвидетельствования будет формироваться медзаключение в виде электронного документа, который будет включаться в единый реестр. Доступ к такому реестру будут иметь сотрудники Росгвардии.

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