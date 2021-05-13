В Госдуме рассказали о санкциях для магазинов при продаже товаров не по ценнику

Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

Идея закрепить право покупателя приобретать товары по цене на ценнике позволит защитить граждан от неожиданных трат. А если магазин станет препятствовать законному праву потребителя на покупку товара по ценнику, то понесет ответственность и получит штраф. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Ранее депутат сообщил в своем Telegram-канале, что группа депутатов от ЛДПР и член Совета Федерации Сергей Леонов в четверг вносят в Госдуму проект закона, который обязывает магазины продавать покупателю товар по цене, указанной на ценнике.

— Если это будет прямая норма в законе «О защите прав потребителей» и эта информация будет вывешена в месте нахождения расчетно-кассовой техники, то уже администрация магазина будет более серьезно подходить ко всем процессам, которые она организует. Сегодня это особенно касается сетевых магазинов, тем более в период проведения акций и распродаж, — сказал Нилов.

По его словам, согласно проведенному опросу, ситуаций, когда покупатель берет с полки товар по одной цене, а на кассе она оказывается другой, очень много. Депутат отмечает, что обычно в магазине такую ситуацию объясняют тем, что покупатель взял не тот товар или проводилась и уже закончилась акция, а ценники не успели поменять.

— Если граждане будут проинформированы, на кассе будет объявление, что покупатель имеет право купить товар по той цене, которая указана на ценнике, это будет дисциплинировать продавцов и администраторов магазинов, — добавил Нилов.

Также депутат отмечает, что после внесения изменений в закон «О защите прав потребителей» магазин будет обязан продать товар покупателю по той цене, которая указана на ценнике. Если продавец станет препятствовать этому различными способами, то это будет нарушением: магазин понесет ответственность и будет оштрафован, говорит Нилов.

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