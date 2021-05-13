Россияне увеличили расходы на фитнес и одежду в майские праздники

Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

В период длинных майских праздников жители России больше тратили на фитнес, одежду и обувь. Об этом свидетельствуют сведения оператора фискальных данных «Платформа ОФД» по 44 миллионам кассовых чеков с миллиона касс по всей стране.

Проанализировав данные за период с 1 по 10 мая, аналитики выяснили: в 2021 году в майские праздники россияне увеличили свои траты на занятия спортом в фитнес-центрах и тренажерных залах на десять процентов в сравнении с показателем допандемийного 2019 года, в среднем почти до 2,4 тысячи рублей.

Эксперты объясняют эту тенденцию эффектом компенсации за период действия ограничительных мер на фоне пандемии коронавирусной инфекции, когда многие вынужденно оставались дома и были лишены активного времяпрепровождения.

Расходы на одежду и обувь за тот же период выросли на три процента, средний чек составил почти 4,7 тысячи рублей. Произошло это преимущественно за счет сектора вещей молодежного и спортивного стиля, комфортных в повседневной носке.

Практически неизменными в майские праздники остались показатели реализации в магазинах, которые продают товары для строительства, ремонта и дачи. Они выросли всего на один процент по отношению к 2019 году, средний чек составил почти 7,5 тысячи рублей.

Оборот кинотеатров в натуральном выражении сократился на 23 процента, до 511 рублей. Продажи в продуктовых супермаркетах в натуральном выражении упали на десять процентов, до 639 рублей, в магазинах «у дома» — на шесть процентов, до 426 рублей.

Объем продаж фастфуда уменьшился на девять процентов по сравнению с 2019 годом (средний чек 377 рублей), в кафе и столовых — на шесть процентов (489 рублей), пишут «Известия».

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