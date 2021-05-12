Психолог объяснил, как настроиться на работу после майских праздников

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Что нужно делать, чтобы настроиться на рабочий лад, после длинных майских выходных и праздников, рассказал социальный психолог Алексей Рощин.

По его словам, в первые дни после такого длительного отдыха важно завершить все оставшиеся дела. При этом не стоит нырять с головой в работу, потому что человек на ментальном, психическом и даже физическом уровнях еще не настроен на полноценную трудовую деятельность.

— Нужно для начала попробовать поймать рабочий ритм. Не надо сразу начинать новые проекты или хвататься за какие-то глобальные задачи, которые перед вами стоят, — подчеркнул психолог.

Он посоветовал в первую очередь подчистить хвосты, посмотреть, что накопилось за это время, проверить почту, сориентироваться в обстановке. По его словам, постепенно после первой недели можно приступать к работе над новыми проектами, отмечает «Москва 24». Он также дал совет меньше думать о прошедших праздниках, и, например, задуматься о предстоящем отпуске.

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