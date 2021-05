Психолог рассказал, как перестать беспокоиться об упущенных возможностях

Фото: pexels.com / Andrea Piacquadio

У каждого хотя бы раз происходил момент, когда мы вдруг останавливаемся, смотрим на прожитые годы в попытках понять, что уже пройдено и куда мы движемся. Он может наступить в значимые даты либо после серьезных изменений или потрясений. Но иногда к моменту переосмысления приводит ощущение неудовлетворенности своей жизнью, постоянное чувство, будто все проходит по чужому сценарию. Психолог Московской службы психологической помощи Анна Пустовалова рассказывает о том, как остановить это колесо беспокойства.

Со стороны может казаться, будто все в порядке: стабильная работа, друзья еще со школьной скамьи, коллеги, с которыми можно поболтать в обед, поездки в гости к родителям за город, где всегда угостят свежими блинами… Но почему тогда не покидает ощущение, будто все сложилось не так, как представлялось в детстве, будто все уже давно за вас решили, а вы лишь едете по проложенным рельсам изо дня в день? Рутина, которую вы не выбирали. Ощущение, будто все идет «не так». Окружение только усугубляет ситуацию: все вокруг кажутся счастливыми — путешествуют, ходят на вечеринки, активно идут по карьерной лестнице. Все это давит, заставляет сомневаться в себе, загоняет в ловушку: я живу не той жизнью, которой хочу! Школьных друзей я знаю как облупленных, работа уже порядком надоела, коллеги на самом деле скучные, а блины я никогда не любил!

Краткая инструкция о том, как изменить свое отношение к жизни и перестать чувствовать себя несчастным

1. Разобрать на основные элементы ту жизнь, которой вы бы хотели жить. Вспомните все те вещи, занятия, образы, людей, которые приносили особое удовольствие и всегда восхищали вас. Наверняка есть что-то, что всегда вам нравилось, но вы по какой-то причине не занимались этим. Постарайтесь честно и без осуждения ответить себе на этот вопрос. Например, вы с детства мечтали играть на гитаре, но родители всегда запрещали, говоря, что это «несерьезное увлечение» — лучше взять дополнительный час по физике.

2. Сопоставьте эти элементы с вашей реальной жизнью. Чем они отличаются? Что у них общего? Чего не хватает в реальности? Что мешает прийти к желаемой картинке? Подумайте, на кого вы ориентируетесь при принятии решений. Где расходятся идеальный образ жизни и реальный, кто или что не дает вам двигаться в нужном направлении. Что не дает действовать прямо сейчас?

3. Действуйте сейчас. Не нужно откладывать на «когда-нибудь», но и экстренно переворачивать жизнь с ног на голову не стоит. Действуйте постепенно, убедитесь в своих намерениях. Подумайте, с чего можно начать прямо сегодня? Если вы всегда мечтали быть музыкантом, начните с просмотра видеоуроков на YouTube. Если вам не нравится интерьер вашей квартиры, купите для начала себе красивую кружку для кофе и журнальный столик, которые будет радовать вас каждое утро. Эти маленькие шаги к новой жизни помогут чувствовать себя лучше уже в ближайшее время. Ведь ваши устремления больше не пылятся на полках сознания, вы уделяете им время и внимание.

4. Вполне возможно, что для некоторых желаний этого уже будет достаточно. Если нет — продумайте способы, как можно достичь желаемого. Составьте план, прошерстите интернет, поэтапно распишите свои действия. Не исключено, что некоторые цели так и останутся неисполнимыми. В таком случае стоит либо найти другие пути реализации этой потребности в своей жизни, либо направить свое внимание на другие пункты, которые сделают вас счастливыми.

5. Замечайте изменения. Уже прошла целая неделя, а вы все еще не живете своей идеальной жизнью? Дайте себе время, любые изменения — это большая постепенная работа. Лучше обратите свое внимание на то, в какие моменты вы стали чувствовать себя лучше. Не отказывайте себе в удовольствиях, жизнь — это не репетиция.

6. Избавьтесь от того, что точно не делает вас счастливыми. У каждого из нас есть ряд регулярно раздражающих и расстраивающих вещей. Мы можем даже не замечать, как всякие неприятные мелочи портят нам настроение каждый день. Их вовсе не обязательно терпеть — избавьтесь от них! Раздражает утренний автобус по дороге на работу? Посмотрите, есть ли в вашем районе альтернативный маршрут. Давно нервирует отвалившийся крючок в ванной? Уделите время и прибейте его сами или попросите о помощи знакомых. Это может касаться всего: конкретных людей в вашем окружении, обстановки вокруг или потерявшего свою актуальность хобби.

7. Будь эгоистом. Хотеть для себя лучшей жизни — здорово и естественно для человека. Постоянно пытаться оправдать чужие ожидания, жить на автомате и не понимать, чего хочется, — несчастье для любой личности. Чужую жизнь прожить не получится, увы, она одна у всех.

Нужно немало смелости для того, чтобы признать, чего ты на самом деле хочешь. И нужно еще больше смелости для того, чтобы начать жить такой жизнью. Собственный путь гораздо увлекательнее чужого!

Напоследок хочется вспомнить фразу известного музыканта Боба Марли: «Love the life you live. Live the life you love» («Люби жизнь, которой живешь. Живи жизнью, которую любишь»).

Если вы хотите разобраться со сценарием собственной жизни, можно записаться на бесплатные вебинары Московской службы психологической помощи населению. Ближайшее занятие на тему «Жизнь, которой ты не живешь» пройдет 25 мая. Зарегистрироваться можно на сайте службы.

Читайте также: Критическая скорость: почему жители мегаполиса постоянно спешат и все равно ничего не успевают