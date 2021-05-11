Критическая скорость: почему жители мегаполиса постоянно спешат и все равно ничего не успевают

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Москвичи стали чаще покупать товары, помогающие при стрессах и депрессиях, сообщили эксперты одной из крупнейших виртуальных торговых площадок. Аналитики объясняют рост продаж психологическими проблемами, связанными с резким увеличением скорости ритма жизни после длительной самоизоляции. При этом ученые во многих странах мира заявляют, что дефицит времени становится вызовом для современного общества.

На то, что времени катастрофически не хватает, жалуемся мы часто. И хронически ничего не успеваем. Как утверждают эксперты международной транспортной компании Green Flag, в нашем быстром и очень прогрессивном XXI веке люди, независимо от страны проживания, стали опаздывать на разные встречи и мероприятия много чаще, чем двадцать лет назад.

А тем, что в земных сутках всего 24 часа и это очень мало, нынче возмущается каждый второй россиянин работоспособного возраста, пытаясь выполнить сразу несколько задач.

— Виновато в этом, конечно, не время, каким бы быстротечным оно ни казалось, — говорит социолог Алексей Егоров. — Проблема в его грамотном распределении. Все вроде бы понимают, что нужно беречь и свое, и чужое время, попусту его не тратить. А с другой стороны, мы гордимся и даже порой хвалимся своей занятостью, количеством «дел по горло». В мегаполисе это давно стало шиком, определенным показателем успешности: занят — значит востребован. В моду входят разные техники управления временем, правила и принципы которых изучаются на всевозможных семинарах и лекциях по тайм-менеджменту. Ничего плохого в составлении четкого плана, конечно, нет. Но в жизни, полной самых разных сюрпризов, невозможно все расписать по минутам. Время личное, отведенное на общение — уж точно.

Как его регламентировать? «На друзей, близких, родных никакого времени не жалко», — тоже ведь расхожая фраза. А в итоге возникает когнитивный диссонанс, когда человек испытывает дискомфорт из-за противоречий между мыслями и действиями. Отсюда стрессы, депрессии, срывы и патологические страхи не успеть, опоздать.

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Парадоксы восприятий

Несмотря на то что в российском календаре больше праздничных дней, нежели в других странах, наши граждане больше всех в мире выражают недовольство по поводу острого дефицита свободного времени. К такому выводу пришли эксперты Международной компании маркетинговых исследований, проведя социологический анализ удовлетворенности жителей разных стран длительностью досуга. Причем если пять лет назад на отсутствие времени на личную жизнь жаловался каждый третий россиянин, то в наши дни об этой проблеме сообщают уже 54 процента респондентов. Времени на качественный отдых после работы или выполнение всех домашних дел, согласно результатам опроса крупной страховой компании, недостаточно 49,5 процента жителей нашей страны. Причем в равной степени мужчинам и женщинам — как работающим от зари до зари, так и занятым исключительно домашним хозяйством.

Стресс в связи с этим периодически испытывают 53,3 процента респондентов, а 23,8 процента признались, что постоянно живут в нервном напряжении. Одни переживают, что будничная рутина не позволяет развиваться в профессии, другие страдают из-за недостатка общения с друзьями и родственниками. Парадокс в том, что, по данным Федеральной службы государственной статистики, времени на все это у россиян должно хватать с лихвой.

Подсчитано: на личные дела у мужчин ежедневно остается 4 часа 25 минут, у женщин — 3 часа 42 минуты. Согласно материалам Росстата, в Москве и того больше: у мужчин — 4 часа 44 минуты, а у женщин — 4 часа 9 минут. На вопрос, куда же разбазариваются драгоценные часы и минуты, попытались ответить специалисты медико-сервисной компании «Этнамед».

Их исследование показало, что сотрудники российских предприятий тратят 35 процентов рабочего времени на личные нужды. Так, в среднем 30 минут в день у 43 респондентов «улетают» на чтение личных сообщений, примерно столько же — на чаепития и разговоры на отвлеченные темы с коллегами, социальные сети и новости «съедают» у 67 процентов работающих людей около часа в день. Отпроситься по семейным обстоятельствам тоже, согласитесь, норма. Как, впрочем, для женщин сбегать в магазин, а мужчинам потратить пару часиков рабочего дня на визит в автосервис.

— Все это по факту, конечно, личное время, но мы его тратим не замечая, — говорит психолог Людмила Федотова. — Статистика, конечно, упряма, но и полезна, поскольку заставляет задуматься над очень серьезными вещами. Проблема в том, что наше восприятие своего свободного пространства, думаю, все-таки существенно отличается от результатов таких подсчетов.

Сбегать за покупками, к врачу, за ребенком в детский сад или посетить какое-нибудь учреждение по личной надобности — для нас все равно дела, хлопоты, которые отнимают не только время, но и силы. Провернуть их нужно в рабочее время, во-первых, потому что все трудятся в одно и то же время — и клерки, и врачи, и автомеханики. А во-вторых, хочется сэкономить хотя бы пару часиков на приятное времяпрепровождение — удовольствия и отдых. Это нормальные потребности, на которые как раз и приходится выкраивать время, буквально выгрызая его из кучи самых разных насущных обязанностей и необходимостей.

Подобные тенденции ученые сегодня наблюдают во всех мегаполисах мира. Так, эксперты университета Хартфордшира утверждают, что в больших городах скорость жизни за последние десять лет выросла на 10 процентов. По мнению одного из авторов исследования, профессора психологии Ричарда Уайзмена, это прежде всего связано со стремительным развитием цифровых технологий: интернет и мобильная связь заставляют нас быть более деятельными и нетерпеливыми. Обрастая все большим количеством контактов, нам приходится тратить на общение не часы, а минуты.

«Это заставляет думать, что все происходит здесь и сейчас», — считает ученый, добавляя, что такое положение дел «неизбежно сказывается на физическом и социальном здоровье мегаполиса в целом». В заключении к своему докладу Уайзмен с горькой иронией констатирует: «К 2040 году приходить мы будем раньше, чем отправляться».

Время и деньги

Казалось бы, в современном мире любой ресурс тех или иных услуг ориентирован на то, чтобы сэкономить нам время. А его все равно не хватает. Одна из причин, по мнению экспертов, в том, что с увеличением количества потребляемой человеком информации человеческому мозгу тоже приходится работать на повышенных скоростях, чтобы отфильтровать нужное, быстро принять то ли иное решение и совершать необходимые действия быстро.

— Количество получаемой нами информации напрямую связано с нашим восприятием течения времени, — говорит нейробиолог Сергей Зубарев. — Плотность происходящих событий заставляет нас действовать в режиме многозадачности практически без перерыва. Мозг не отдыхает, перманентно попадая в дедлайн.

Естественно, что такая нагрузка вызывает негативные эмоции, сказывается на общем состоянии здоровья. И с этой точки зрения, вероятно, наше мышление просто-напросто пока не адаптировалось к тем возможностям, которые сегодня предлагает научный прогресс. Мы хотим от него получить все, но не способны «переварить» и половины. Добавьте к этому еще условия постоянной конкуренции, в которых находится среднестатистический человек, пытающийся добиться положения в обществе, хорошего заработка, карьерного роста, а заодно наладить свой быт, устроить личную жизнь, и вы получите потенциального пациента с синдромом Белого Кролика, названного в честь персонажа из книги Льюиса Кэрролла «Алиса в Стране чудес». Навязчивое желание везде успеть грозит паническими атаками и прочими симптомами психологических срывов и психических заболеваний.

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То, как мы воспринимаем течение времени, напрямую зависит от обстоятельств, в которых находимся. Эту концепцию еще в 1937 году выдвинул социолог Питирим Сорокин, определивший понятие «социальное время».

— Все очень просто: вы сидите в очереди к врачу, скучно, делать нечего, нервничаете, а время, как назло, еле тянется, — объясняет социолог Алексей Егоров. — А отправитесь на приятную встречу с друзьями, тот же час пролетит незаметно. В первом случае вы будете ощущать избыток времени, во втором — его недостаток.

То есть, в отличие от астрономического, социальное время может ускоряться или замедляться в зависимости от событий, участниками которых мы становимся. Но в современном мире человек часто вынужден совершать несколько действий одновременно: принимать пищу и читать, отвечать на телефонный звонок и делать покупки, например. Поэтому наше социальное время тоже прибавляет скорость. Но притормозить его можем только мы сами. А не хотим, упираясь в постулат «время — деньги».

По мнению экспертов, именно стремление к увеличению собственного комфорта приводит к тому, что мы, по сути, больше времени тратим на средство, а не на конечную цель. Это, собственно, и становится причиной дефицита времени.

— В наши дни очень популярной становится теория классификации того, как мы проводим время, — комментирует кандидат философских наук Андрей Чагаровский. — Есть работа, то есть время, которое оплачивают нам. Домашние и семейные дела, такие как уборка, готовка, даже воспитание детей, можно выполнять самостоятельно, а можно переложить на кого-то, заплатив за услугу. Но есть необходимые, биологические потребности — сон, питание, секс, отдых. Их никто за нас выполнить не может. Столкновение интересов возникает тогда, когда человек жертвует временем на приятные и необходимые потребности ради того, чтобы заработать и освободить себя от рутинных дел.

Парадокс в том, что люди с большими доходами чаще испытывают состояние дискомфорта от дефицита времени. Вкус ведь приходит во время еды. И если денег в избытке, возникает больше потребностей их потратить. Но на это тоже необходимо время! А его в сутках, как известно, по-прежнему 24 часа. И чтобы все успеть, на что хватает времени, нужно опять-таки спешить, а значит, дергаться, нервничать, что не успеешь. Самоизоляция, кстати, очень многих встряхнула: вынужденно остановившись, перестав работать в бешеном ритме, многие обратили внимание, что истинное удовольствие им доставляют разговоры по душам с друзьями, наблюдение за тем, как растут их дети, ощущение близости с любимыми. А это, как известно, ни за какие деньги не купишь. Осознание этих простых вещей приводит к пониманию ценности личного времени и готовности отказаться ради него от материальной выгоды. На мой взгляд, такая расстановка приоритетов куда ближе к норме человеческих взаимоотношений и взгляду на жизнь вообще.

Азы рациональности

Если постоянно торопиться, рано или поздно все начинает буквально валиться из рук. Бутерброд, упавший маслом вниз, кофе, пролитое на важные документы, сожженное утюгом платье и упавший в канализационный люк телефон… Случается, правда? Чертыхаемся в досаде и продолжаем метаться. Настроение испорчено, время потрачено, а проблем прибавилось.

— В подобных случаях самое время притормозить и понять, что, двигаясь в более медленном темпе, начинаешь успевать куда больше, — говорит социальный психолог Илья Суровцев. — Вспомните народную мудрость: спешка хороша лишь при ловле блох. Как бы ни давил на нас информационный поток, у нашей биологической жизни свои законы — ее не обгонишь и уж точно не перегонишь. А постоянно торопиться — значит жить не в настоящем, а в будущем. Понаблюдайте за собой: когда вы собираетесь на работу, вы мысленно уже представляете себя в офисе.

Спешите заскочить в вагон метро, а ассоциируете себя уже в нем. Настоящее в эти моменты проскакивает незамеченным. Как правило, именно в таких ситуациях человек, например, забывает, что его кто-то о чем-то попросил. «Вылетело из головы», — говорим в оправдание. А на самом деле и не влетало, потому что в этом временном континууме вас словно и не было, вы его мимо пролетели, отдавшись тому, что будет потом. Оттого и рассеянность, сложность восприятия в конкретный момент. Если все время пребывать в этом состоянии, однажды придет осознание, что жизнь пролетела незаметно.

Синдром постоянной спешки, по оценке врачей, грозит и физическому здоровью.

— Тахикардия от волнения, напряженность мышц, головная боль вечно спешащим обеспечены уж точно, — говорит врач-терапевт Антон Самойкин. — Организм неизбежно ответит на это астенией, негативными последствиями для сердца, сосудов, дыхательной, эндокринной, желудочно-кишечной, нервной и репродуктивной систем. Находиться все время в цейтноте вредно, нужно уметь притормаживать, говорить себе «стоп».

По мнению экспертов, это не сложно. Для начала нужно избавиться от излишнего оптимизма и даже не пытаться взвалить на себя больше, чем реально по силам. Например, часть каких-то дел можно попытаться переложить на кого-то другого. Принцип «хочешь сделать хорошо — сделай сам», согласно исследованию специалистов Международной ассоциации психологов, действует только первые пару дней. Дальше даже самый эффективный и опытный профессионал, взваливший на себя неподъемное, начнет допускать ошибки в работе.

— В некоторых курсах тайм-менеджмента часто используют термин «хронофаги», — объясняет психолог Илья Суровцев. — Это так называемые поглотители нашего свободного времени, которое мы тратим впустую. К ним, например, относятся отвлекающие от дел события (например, телефонный звонок или сигнал пришедшего сообщения), бесконтрольное зависание в соцсетях. Прокрастинация, то есть откладывание выполнение задач, тоже, кстати, из этой серии. Пока мы собираемся с силами и мыслями, время, отведенное на конкретное действие, неизбежно уходит.

Но добрать потерянное время вполне реально, утверждает эксперт. По минутам можно найти целые так порой недостающие часы. Здесь все дело во временных промежутках между теми или иными задачами. Разбрасываться ими по меньшей мере не практично.

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— Простой пример: поздно вечером после тяжелого дня многие, вместо того чтобы лечь спать пораньше и подарить себе лишние полчаса отдыха, допоздна просиживают в интернете, смотрят сериалы, то есть крадут у себя время на то, чтобы восстановить силы. Давно собирались позвонить кому-то? Не откладывайте! Это же можно сделать и в пути на работу, и в ожидании очереди к врачу, и даже пока варится кофе. Есть пара свободных минут — используйте их с пользой и четко расставляйте приоритеты, оставляя себе право на простые, но очень необходимые радости. Абсолютно все успеть невозможно. Да и опаздывать порой — это очень по-человечески.

Прощайте себя за это хоть иногда. И живите в настоящем времени: поверьте, жизнь интересна, разнообразна и богата событиями, общением здесь и сейчас. Вместо того чтобы ее торопить, стоит научиться радоваться и наслаждаться каждой ее секундой.

КАК У НИХ

В странах мира ко времени относятся очень по-разному. Для американцев оно всегда дорогой и дефицитный товар. В Западной Европе уверены, что без конкретных действий и постоянного принятия тех или иных решений время бессмысленно утекает сквозь пальцы. А в странах Востока время берегут, как очень ценный дар. В Китае, например, пунктуальность введена в абсолют: опоздать здесь значит оскорбить человека. В Японии своя философия и особо строгий подход ко времени. В Стране восходящего солнца совсем не любят спешить. А еще здесь не принято дарить часы, поскольку считается, что они ведут счет времени жизни хозяина.

Роберт Рождественский, поэт (1932-1994), из поэмы «210 шагов»:

Разочаровываюсь.

Увлекаюсь.

Липкий мотив про себя напеваю.

Снова куда-то бегу, задыхаясь! Не успеваю, Не успеваю...

ЦИФРА

7 месяцев в течение жизни человек тратит на то, чтобы посмотреть на часы и узнать, который час.

КСТАТИ

С точки зрения физики настоящее время — понятие абстрактное, поскольку пространство и время понимаются как «жидкость, которая течет», и на них постоянно влияют сила тяжести и скорость. Один из основателей современной теоретической физики Альберт Эйнштейн утверждал, что различие между прошлым, настоящим и будущим — всего лишь иллюзия.

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