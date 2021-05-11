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Психолог объяснила, как настроиться на рабочий лад после майских праздников
Фото: pixabay.com

Психолог объяснила, как настроиться на рабочий лад после майских праздников

Елена Фролова

Здоровье

Планирование и взаимовыручка являются основой успешного выхода на работу после майских праздников. Об этом заявила психолог, бизнес-тренер Инна Иголкина.

По мнению эксперта, главные психологические сложности на работе после длинных выходных возникают по причине накопившихся дел. У человека появляется ощущение, что он не успевает, не справляется с нагрузкой. Особенно от этого чувства страдают перфекционисты. Поэтому важно взять тревогу под контроль и составить рациональный план.

— Не нужно пытаться выполнить за день все дела на месяц. Дело в том, что, если выпавший из рабочего ритма человек сразу же перенапряжется, это сравнимо с ситуацией как если бы человек попытался без подготовки пробежать марафон, — объяснила Инна Иголкина.

Эксперт советует распределить свои силы. Для начала нужно рассортировать входящие задачи и составить план. Как правило, люди планируют гораздо больше того, что могут выполнить на самом деле. Важно понимать, чем человек может пожертвовать и с чего необходимо начинать работу в первую очередь, отмечает «Радио 1».

На пользу хорошему настроению послужит взаимовыручка в коллективе. Как объяснила психолог, определенного рода тяжести испытывают все современные люди. Поэтому важно, чтобы люди, особенно коллеги, поддерживали друг друга.

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Работапсихологмайские праздники
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