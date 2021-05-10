Турагент рассказала, в какие месяцы выгоднее всего приобретать путевки

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Ответ на вопрос о том, когда выгоднее приобретать туристические путевки, довольно сложен. Однако определенная статистика изменения сезонных цен на билеты и проживание в курортных местах все же есть. Об этом «Вечерней Москве» рассказала турагент Елизавета Круглова.

По ее словам, самыми дорогими сезонами для отдыха традиционно считаются май и период новогодних праздников. В свою очередь приобрести тур по привлекательной цене можно на конец ноября и декабрь.

— Это время, когда во многих офисах сотрудники подводят итоги года перед праздниками и не могут уехать в отпуск. Соответственно, поэтому число туристов в этот сезон на всех мировых курортах значительно снижается и появляются горячие туры для тех, у кого появилось свободное время, — рассказала Елизавета Круглова корреспонденту «ВМ».

Также эксперт посоветовала бронировать путевки на конец января и февраль: в это время туристический ажиотаж вновь снижается, а вместе с ним падают и цены. Весной по этой же причине при желании сэкономить стоит выбирать конец апреля и период после майских праздников. Кроме того, цены на отдых традиционно снижаются после начала учебного года — в сентябре.

Полное интервью турагента с рекомендациями о том, где можно бюджетно отдохнуть этим летом, читайте в материале на сайте «Вечерней Москвы».

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