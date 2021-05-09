Фото: pexels.com/Baptiste Valthier

Финляндия планирует возобновить железнодорожное сообщение с Россией к лету 2021 для некоторых категорий граждан, но пока не для туристов. Об этом источники в кабмине рассказали телеканалу MTV3.

Поезда могут начать курсировать между странами на время чемпионата Европы по футболу, который пройдет с 11 июня по 14 июля 2021 года.

— Решение основано на том, что в Россию безопаснее путешествовать поездом, чем автобусом… Смягчения ограничений на въезд в Россию не будет, — говорится в сообщении.

Уточняется, что правительство Финляндии рассмотрит данное предложение в среду, 12 мая, пишет РИА Новости.

Читайте также: Число посетивших Грузию россиян с начала года снизилось почти в десять раз