Число посетивших Грузию россиян с начала года снизилось почти в десять раз

Фото: pixabay.com/ru

В январе-апреле 2021 года Грузию посетили 18,1 тысячи граждан Российской Федерации. Об этом в пятницу, 7 мая, сообщили в Национальной администрации туризма республики.

Отмечается, что с начала года число российских туристов в Грузии снизилось на 89,7 процента или в 9,7 раза, чем за аналогичный период 2020 года. Согласно данным ведомства, в апреле число побывавших в Грузии россиян выросло по сравнению с мартом в 1,8 раза, а по отношению к апрелю 2020 года — в 2,2 раза, а именно до 8,5 тысячи человек. Это составило десять процентов от всех иностранных визитеров.

По числу иностранных туристов, побывавших в Грузии, россияне за год переместились с четвертого на третье место, уступая лишь гражданам Турции и Армении. Всего в 2020 году Грузию посетили один миллион 749,3 тысячи иностранных визитеров, сообщает Интерфакс.

Читайте также: Названы самые популярные направления поездок среди москвичей в майские праздники