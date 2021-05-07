Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Число посетивших Грузию россиян с начала года снизилось почти в десять раз
Фото: pixabay.com/ru

Число посетивших Грузию россиян с начала года снизилось почти в десять раз

Кирилл Николаев

Туризм

В январе-апреле 2021 года Грузию посетили 18,1 тысячи граждан Российской Федерации. Об этом в пятницу, 7 мая, сообщили в Национальной администрации туризма республики.

Отмечается, что с начала года число российских туристов в Грузии снизилось на 89,7 процента или в 9,7 раза, чем за аналогичный период 2020 года. Согласно данным ведомства, в апреле число побывавших в Грузии россиян выросло по сравнению с мартом в 1,8 раза, а по отношению к апрелю 2020 года — в 2,2 раза, а именно до 8,5 тысячи человек. Это составило десять процентов от всех иностранных визитеров.

По числу иностранных туристов, побывавших в Грузии, россияне за год переместились с четвертого на третье место, уступая лишь гражданам Турции и Армении. Всего в 2020 году Грузию посетили один миллион 749,3 тысячи иностранных визитеров, сообщает Интерфакс.

Читайте также: Названы самые популярные направления поездок среди москвичей в майские праздники

россиянеГрузияТуризм
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Бухаров
Игорь Бухаров

Проще, дешевле, скуднее: почему обед из трех блюд уходит в прошлое

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Между Палестиной и Израилем: можно ли усидеть на двух стульях

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Отголоски войны. Господь хранит нас!

Камран Гасанов
Камран Гасанов

День Аль-Кудс: как решить палестинский вопрос

Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Простите, часовню тоже я развалил?»: кто взорвал склады в Болгарии

Александр Поляков
Александр Поляков

Быстро и выгодно: зачем городам объединяться в треугольники

Владимир Платонов
Владимир Платонов

Миллион призов уже подготовлен

Все мнения
О проекте