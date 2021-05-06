Названы самые популярные направления поездок среди москвичей в майские праздники

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Жители столицы в майские праздники чаще всего выезжали в Московскую область. Об этом рассказали 40 процентов участников исследования сотового оператора «Вымпелком» (торговая марка «Билайн»).

Как подсчитали аналитики, почти 30 процентов москвичей уехали из столицы в майские праздники с 29 апреля по 3 мая, причем более половины из них покинули город 1 мая.

На втором месте по популярности оказался Краснодарский край, замыкает тройку лидеров Тульская область. На четвертой и пятой строчках расположились Владимирская и Калужская области соответственно.

Самым популярным городом среди москвичей в период первых майских праздников стал Санкт-Петербург (чуть более одного процента уехавших из Москвы), за ним следует Сочи, куда поехали менее одного процента жителей Москвы. На третьем месте — Воронеж, далее расположились Нижний Новгород и Волгоград соответственно, сообщает РИА Новости.

Ранее стало известно, что россияне резко увеличили траты на турпутевки.

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