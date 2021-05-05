Наплыв туристов зафиксировали на курортах России

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Наплыв туристов возник на популярных российских курортах в связи с закрытием границ в Турции, а также продлением майских праздников. Согласно данным агрегаторов авиабилетов и сервисов аренды жилья, путешественники отправились в Крым, Краснодарский край и Калининградскую область.

Например, в Краснодарском крае туристов традиционно привлекают пляжный и горнолыжный виды отдыха, а также различные санатории. Как сообщают аналитики, спрос на авиаперелеты в эту сторону после сообщения президента России о том, что дни с 4 по 7 мая являются нерабочими, вырос в несколько раз.

К примеру, число желающих понежится у моря в Геленджике подскочило в 40 раз, а в Сочи — в 3,5 раза.

— Все загружено, очень много людей. В сентябре 2020 года здесь было комфортнее, но, конечно, тогда был учебный год плюс люди еще побаивались выезжать на курорты, — рассказал москвич Сергей Ищенко, который отправился в Краснодарский край с женой, чтобы отметить годовщину свадьбы.

Туристы также жалуются на увеличение цен на билеты в Сочи и другие города Краснодарского края, отмечает RT.

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