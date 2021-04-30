Столичный сервис Russpass подготовил экскурсии по Мордовии

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

На сервисе Russpass появились экскурсии по Мордовии с описанием достопримечательностей республики. Платформу разработал столичный Комитет по туризму совместно с Департаментом информационных технологий Москвы.

Уточняется, что для пользователей доступны 16 экскурсий. На прогулке «Саранск — столица солнечной Мордовии» можно будет ознакомиться с центральными улицами города и посмотреть на местные культурные объекты. Отмечается, что Саранск входит в топ-3 самых благоустроенных городов России.

Узнать об истории города и региона путешественникам предлагается в музейно-этнографическом комплексе «Мордовское подворье». Всем желающим расскажут о традициях народов, которые проживают в регионе, покажут национальные костюмы. Кроме того, посетителей угостят «медвежьей лапой» — национальным мясным блюдом, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Ранее Russpass составил маршрут одного дня по Кирову.

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