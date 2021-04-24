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История мороженого и экспонаты динозавров: Russpass составил маршрут одного дня по Кирову
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

История мороженого и экспонаты динозавров: Russpass составил маршрут одного дня по Кирову

Анастасия Прохорова

Туризм

Туристический сервис Russpass составил однодневный маршрут по достопримечательностям города Кирова, которые будут интересны взрослым и детям.

Однодневный маршрут начнется с посещения Музея истории мороженого, который находится на пешеходной Спасской улице. В нем хранится больше тысячи единиц экспонатов на тему истории и производства этого лакомства во всем мире. В музее проходит дегустация, где посетители могут попробовать несколько сортов мороженого, в том числе с такими необычными вкусами, как бекон или твердый сыр.

Затем маршрут ведет по Александровскому саду и к мосту влюбленных. Неподалеку от парка находится Музей К. Э. Циолковского, авиации и космонавтики. Посетители смогут узнать об исследовании космического пространства и достижениях основоположника космонавтики.

После исследований космоса туристы окажутся в Вятском палеонтологическом музее, в котором хранятся экспонаты динозавров и древних млекопитающих. В завершение участники прогулки смогут прокатиться на колесе обозрения в Парке имени С. М. Кирова, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Russpass — это цифровой туристический сервис, который помогает спланировать индивидуальный маршрут путешествия по России. Здесь можно купить билеты на самолет, поезд, различные экскурсии, в музеи и театры, а также узнать об интересных местах и полезных услугах.

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