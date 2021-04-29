«Это шанс»: эксперт заявил, что «Нашествие» привлечет туристов в Серпухов

Фото: pixabay.com

Подмосковный Серпухов оказался в десятке самых популярных направлений после сообщения о том, что с 30 июля по 1 августа там пройдет рок-фестиваль «Нашествие».

По мнению вице-президента Российского союза туриндустрии Юрия Барзыкина, для Серпухова это станет возможностью заявить о себе и показать регион туристам с лучшей стороны.

— Популярность этого подмосковного города связана в первую очередь с событийными мероприятиями, проведением фестиваля «Нашествие» и так далее, — пояснил эксперт.

Он добавил, что для Серпухова это хороший шанс заявить о себе и кроме событийных мероприятий развивать другие направления, например, промышленный и культурно-познавательный туризм, отмечает ИА «НСН».

Юрий Барзыкин также подчеркнул, что организаторы должны учесть опыт предыдущих фестивалей, а регион обязательно справится с предстоящей задачей.

Читайте также: Фестиваль «Нашествие-2021» пройдет в подмосковном Серпухове