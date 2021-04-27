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Фестиваль «Нашествие-2021» пройдет в подмосковном Серпухове
Фото: nashestvie.ru/Официальный сайт фестиваля «Нашествие»

Фестиваль «Нашествие-2021» пройдет в подмосковном Серпухове

Анастасия Волоснова

Музыка

Рок-фестиваль «Нашествие» проведут в подмосковном Серпухове с 30 июля по 1 августа. Об этом рассказали в пресс-службе «Наше радио».

Уточняется, что новое расположение фестиваля позволит открыть для зрителей и артистов новые возможности. В пресс-службе отметили, что теперь фестиваль стал на 50 километров ближе к Москве.

— Фестиваль уже много лет является крупнейшим в стране, но мы хотим расти не только количественно, но и качественно. Новые смыслы фестиваля — «Нашествие» становится ближе!» и «Нашествие» начинается с перемен!» — лучше всего отвечают этому замыслу, — уточнил медиадиректор фестиваля Сергей Горбачев.

По его словам, фестиваль сохранит свой формат. В программу мероприятия войдут как концерты, так и театральные постановки, кинопоказы, спортивные активности и другие развлечения. В пресс-службе отметили, что «Нашествие» будут проводить с учетом антиковидных требований, пишет ТАСС.

Летом 2020 года фестиваль перенесли на 2021 год из-за пандемии коронавируса.

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