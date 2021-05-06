Россияне резко увеличили траты на турпутевки

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Россияне на неделе перед длинными майскими праздниками резко увеличили траты на турпутевки. Об этом свидетельствует исследование Райффайзенбанка.

Аналитики подсчитали, что пик покупок путевок пришелся на 26 и 27 апреля — тогда доля этих расходов в общем объеме трат россиян достигала шести процентов.

Кроме путевок, в последнюю рабочую неделю возросли покупки алкоголя и табачной продукции. Средние траты в этих категориях были на 8,4 процента выше, чем неделей ранее.

Также перед праздниками увеличился спрос на товары для детей, рост составил 7,8 процента. Помимо этого россияне активно тратили на оборудование и софт, товары для дома и медицинские услуги, покупали мебель и топливо для автомобилей, сообщает ТАСС.

Ранее эксперт дал советы родителям, рассчитывающим на кешбэк за детские путевки.

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