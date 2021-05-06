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Россияне резко увеличили траты на турпутевки
Фото: pixabay.com

Россияне резко увеличили траты на турпутевки

Татьяна Плотникова

Туризм

Россияне на неделе перед длинными майскими праздниками резко увеличили траты на турпутевки. Об этом свидетельствует исследование Райффайзенбанка.

Аналитики подсчитали, что пик покупок путевок пришелся на 26 и 27 апреля — тогда доля этих расходов в общем объеме трат россиян достигала шести процентов.

Кроме путевок, в последнюю рабочую неделю возросли покупки алкоголя и табачной продукции. Средние траты в этих категориях были на 8,4 процента выше, чем неделей ранее.

Также перед праздниками увеличился спрос на товары для детей, рост составил 7,8 процента. Помимо этого россияне активно тратили на оборудование и софт, товары для дома и медицинские услуги, покупали мебель и топливо для автомобилей, сообщает ТАСС.

Ранее эксперт дал советы родителям, рассчитывающим на кешбэк за детские путевки.

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