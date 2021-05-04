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Египет и Европа: эксперты обсудили безопасность отдыха россиян за рубежом
Фото: pixabay.com

Египет и Европа: эксперты обсудили безопасность отдыха россиян за рубежом

Елена Фролова

Туризм

Эксперт в области выездного туризма, вице-президент Российского союза туриндустрии Александр Осауленко рассказал о том, как обстоят дела с отдыхом в Египте, а также других заграничных странах.

В настоящее время для туристов закрытыми являются самые популярные курорты Египта считаются Шарм-эль-Шейх и Хургада. При этом посетить республику можно.

— По большому счету для посещения открыт лишь Каир. Однако туда летают только регулярные рейсы. Те, кто едут в Хургаду и Шарм-эль-Шейх, делают это самостоятельно, — объяснил Александр Осауленко.

При этом в Сети периодически можно найти предложения от туроператоров по отдыху у берегов Красного моря, но цены у таких туров баснословные, отмечает ФАН.

Тем временем, исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе и вирусолог Алексей Аграновский рассказали о том, как обстоят дела с отдыхом в Европе.

Майя Ломидзе надеется на то, что Европа откроет границы для российских туристов раньше, чем ожидается. Как она объяснила, пока идет обсуждение данного вопроса.

— Сам факт инициирования данного обсуждения, а также того, что «Спутник V» хотя и не звучит, но присутствует в контексте, создает надежду, что Европа откроется раньше, чем планировали, — подчеркнула эксперт.

В свою очередь, Алексей Аграновский считает, что власти Европы ведут свои определенные игры в областях экономики и политике на мировом рынке вакцин, отмечает ИА «НСН».

— В Евросоюзе стараются не пропустить вакцину «Спутник V» на европейский рынок. Это делается как из экономических, бизнес-соображений, так и политических, — пояснил эксперт.

По его мнению, туристам из России лучше не торопиться за границу из-за сложной эпидемиологической обстановки.

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Читайте также: Россия планирует возобновить рейсы в Египет в ближайшие месяцы

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