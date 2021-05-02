Эксперт дал советы родителям, рассчитывающим на кешбэк за детские путевки

Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

В конце мая в России стартует программа, в рамках которой родители смогут вернуть 50 процентов от стоимости купленной детской путевки в лагерь. Об этом ранее заявили в Ростуризме. Пока проект находится на этапе подготовки, максимальная сумма возврата не определена. Об этом «Вечерней Москве» рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин.

— Мы знаем, что скидка составит 50 процентов, но размер максимальной денежной суммы, которая может быть возвращена, будет установлен после объявления условий программы. Наверное, он будет установлен по аналогии с той программой, которая уже есть. Напомню, сейчас для всех граждан действует третий этап кешбэка, где за путешествия по России возвращают 20 процентов от стоимости тура, но это не больше 20 тысяч рублей с одной транзакции, — уточнил эксперт.

Как дополнил Дмитрий Горин, сейчас Ростуризм разослал операторам и оздоровительным лагерям письмо с приглашением к участию в программе, начались сбор заявок и подписание документов. По словам собеседника «ВМ», должен также пройти технический цикл тестирования, должны быть проведены не только контрактные обязательства, но и пробные транзакции. Эксперт добавил, что для удобства родителей будет три вида поставщиков. Напрямую детские лагеря, туроператоры, входящие в Федеральный реестр туроператоров по внутреннему туризму, и интернет-агрегаторы.

Как посоветовал вице-президент Ассоциации туроператоров РФ, тем, кто решил отправить ребенка в лагерь на первую смену, лучше не рисковать и выбирать из уже имеющихся вариантов. Так как, по его словам, пока неизвестны точные даты старта программы кешбэка за детские путевки. Также эксперт дал рекомендации россиянам, которые уже купили путевки в детские лагеря и планируют вернуть деньги.

— Прежде всего нужно узнать у самого лагеря, планирует ли он быть партнером этой программы, какие у него правила аннулирования договора, и только после этого можно заняться переоформлением путевки. Но здесь есть риск. Если на 2–4-ю смены мы понимаем, что эта программа однозначно будет работать, не факт, что к первой смене все уже объявят, — дополнил Дмитрий Горин.

Напомним, запуск программы запланирован на 20-е числа мая. С этого периода родители смогут покупать путевки в детские лагеря по программе кешбэка. В течение пяти дней им на карту будет возвращено 50 процентов от стоимости покупки. Обязательное условие: расплатиться за путевку нужно картой «Мир». Посмотреть варианты всех лагерей, которые станут партнерами данной программы, можно будет после ее старта на сайте мирпутешествий.рф.

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