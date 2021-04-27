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Ростуризм рассказал о программе возврата 50 процентов от стоимости детских путевок
Фото: Пресс-служба ГБПОУ «Воробьевы горы»

Ростуризм рассказал о программе возврата 50 процентов от стоимости детских путевок

Виктория Родимкина

Внутренняя политика

Программа возврата 50 процентов от стоимости путевок в детские лагеря будет запущена до конца мая. Об этом рассказал замглавы Ростуризма Григорий Прокуронов во вторник, 27 апреля.

По его словам, Федеральное агентство по туризму готовит к запуску программу, которая позволит возвращать часть стоимости путевок, оплаченных родителями в 2021 году.

— Включение стационарных лагерей по всей стране будет запущено в программу и окажет совокупный дополнительный эффект, так как это будет способствовать укреплению здоровья детей, отдыху на природе, восстановлению и реабилитации, — сказал Прокуронов.

Он отметил, что программа будет реализовываться с использованием национальной платежной системы карт «Мир». Родители с ее помощью смогут получить кешбэк в размере 50 процентов стоимости продукта, сообщает Интерфакс.

Ранее вице-премьер России Дмитрий Чернышенко рассказал, что кабмин выделит два миллиарда рублей на программу. Это позволит предоставить льготные путевки в лагеря для 357 тысяч детей.

Читайте также: Минпросвещения РФ планирует открыть все пришкольные лагеря летом 2021 года

туристыРостуризмпутевки на отдых
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