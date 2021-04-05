Минпросвещения РФ планирует открыть все пришкольные лагеря летом 2021 года

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Министерство просвещения России планирует открыть пришкольные лагеря во всех регионах страны этим летом. Об этом сообщила директор департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения РФ Наталия Наумова в понедельник, 5 апреля.

По ее словам, на сегодняшний день большинство школ ведут образовательный процесс, при этом выполняются санитарные требования, чтобы не допустить распространения коронавируса.

Наталия Наумова отметила, что в 2020 году треть образовательных учреждений не реализовали никаких направлений детского отдыха из-за негативной эпидемиологической обстановки. Межведомственная комиссия по детскому отдыху в этом году рекомендовала создать все условия для открытия пришкольных лагерей.

— И в этом смысле эта мера поддержки и форма летнего оздоровления и отдыха, мы будем надеяться, будет реализована всеми регионами. По крайней мере, мы такой мониторинг проводим и просим, чтобы эта мера тоже была, — сказала глава департамента.

Она уточнила, что наиболее востребована эта форма отдыха у родителей учеников начальных классов, сообщает РИА Новости.

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