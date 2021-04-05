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Минпросвещения РФ планирует открыть все пришкольные лагеря летом 2021 года
Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Минпросвещения РФ планирует открыть все пришкольные лагеря летом 2021 года

Виктория Родимкина

Общество

Министерство просвещения России планирует открыть пришкольные лагеря во всех регионах страны этим летом. Об этом сообщила директор департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения РФ Наталия Наумова в понедельник, 5 апреля.

По ее словам, на сегодняшний день большинство школ ведут образовательный процесс, при этом выполняются санитарные требования, чтобы не допустить распространения коронавируса.

Наталия Наумова отметила, что в 2020 году треть образовательных учреждений не реализовали никаких направлений детского отдыха из-за негативной эпидемиологической обстановки. Межведомственная комиссия по детскому отдыху в этом году рекомендовала создать все условия для открытия пришкольных лагерей.

— И в этом смысле эта мера поддержки и форма летнего оздоровления и отдыха, мы будем надеяться, будет реализована всеми регионами. По крайней мере, мы такой мониторинг проводим и просим, чтобы эта мера тоже была, — сказала глава департамента.

Она уточнила, что наиболее востребована эта форма отдыха у родителей учеников начальных классов, сообщает РИА Новости.

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