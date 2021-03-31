Более 50 тысяч москвичей отправятся на отдых этим летом по льготным путевкам

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Более 50 тысяч детей и сопровождающих из столицы поедут отдыхать по льготным путевкам в летний сезон этого года. Об этом рассказали в пресс-службе Мосгортура в среду, 31 марта.

Уточняется, что Мосгортур завершил прием заявок на получение услуг льготного детского отдыха и оздоровления на этот сезон. Родители могли подать заявление на семейный отдых, отдых в лагере или на сертификат на организацию самостоятельного отдыха.

— Зарегистрировано почти 50 тысяч заявлений на отдых 80 тысяч человек. Мосгортуру удалось сохранить квоту прошлых лет, она составила 52,8 тысячи услуг отдыха и оздоровления для детей льготных категорий и сопровождающих их взрослых, — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что москвичи отправятся в Причерноморье, Крым, Приазовье, на Северный Кавказ, на Русский Север, Урал и в другие регионы.

Детские лагеря перед приездом отдыхающих будут проверены. Там проведут все необходимые мероприятия для соблюдения рекомендаций Роспотребнадзора, сообщает ТАСС.

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