Сотрудники столичных и областных летних лагерей разрабатывают программы интересного и безопасного отдыха для ребят

Ученицы «Школы вожатых» Мосгортура Марина Дунайская, Екатерина Лутошкина, Александра Носухина, Александра Смирнова, Александра Смирнова, Елена Неменкова, Валерия Бахвалова (слева направо) уже этим летом отправятся работать в детские лагеря / Фото: Наталья Феоктистова, «Вечерняя Москва»

Во вторник, 30 марта, Роспотребнадзор разрешил увеличить заполняемость летних детских лагерей с 50 до 75 процентов. Соответствующее постановление появилось на сайте ведомства.

Сотрудники летних лагерей столицы и Подмосковья уже сейчас наблюдают повышенный спрос на детский отдых.

— Родители не смогли отправить своих детей в лагерь в прошлом году, так что сейчас многие из них активно покупают путевки на предстоящее лето, что для нас, конечно, большой плюс, — рассказал директор детского лагеря в Ногинске Виктор Булюбаш.

В подмосковных и столичных детских учреждениях будут строго выполнять все требования Роспотребнадзора для обеспечения безопасности детей и сотрудников.

— Сохранится термометрия каждого человека утром и вечером, а важность соблюдения социальной дистанции мы попробуем объяснить ребятам в игровой форме. Понятно, что играть на расстоянии практически невозможно, но мы сделаем все, чтобы дети как можно меньше близко контактировали друг с другом, например, будем проводить для них разные занимательные программы, — рассказала генеральный директор подмосковного детского центра отдыха Ольга Изотова.

По ее словам, особое внимание в этом году будет уделено набору персонала.

— Прежде чем приступить к работе, все сотрудники должны будут сдать тест на коронавирус или антитела. При устройстве на работу предпочтение будет отдаваться тем, кто прошел вакцинацию, — добавила Ольга Изотова.

Однако ограничения не должны омрачить детский отдых. Именно поэтому сотрудники лагерей уже сейчас начинают составлять развлекательные программы для своих подопечных. А в Москве уже начала работать «Школа вожатых» Мосгортура. Там обучают молодых педагогов и студентов, которые поедут в летние лагеря по всей России. В этом году персонал готовится работать в новых условиях.

— Массовые мероприятия в закрытых помещениях будут запрещены. Поэтому мы учим вожатых составлять развлекательную и спортивную программы на свежем воздухе, — говорит заместитель директора Мосгортура Юлия Силенко. — В начале смены, например, вожатые будут проводить совместные занятия и активности на свежем воздухе, пока не убедятся, что все ребята здоровы.

Она добавила, что вожатые будут следить и за тем, как дети соблюдают правила гигиены: напоминать мыть руки и пользоваться антисептиками.

Несмотря на ограничения, перспектива работать во время пандемии молодежь совершенно не пугает.

— Весь прошлый год мы находились на самоизоляции. Поэтому я с нетерпением жду, когда мы поедем в лагерь. Детишкам нужен такой отдых: свежий воздух, общение со сверстниками. А мы сделаем все, чтобы ребята вернулись после смены к родителям здоровыми, отдохнувшими и счастливыми, — поделилась ученица «Школы вожатых» Александра Смирнова.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Инна Голубева, генеральный директор московского агентства организации отдыха и туризма:

— Постановление Роспотребнадзора стало долгожданным событием для всей индустрии детского отдыха. Теперь дети смогут отдохнуть не только в лагерях своего региона, но и на море. Конечно, ряд ограничений все-таки сохранится, но безопасность детского отдыха должна быть превыше всего. Летние лагеря, где будут отдыхать московские дети по льготным путевкам, пройдут все необходимые проверки и будут соблюдать требования и рекомендации Роспотребнадзора, в том числе прописанные в последнем постановлении.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

В летнюю оздоровительную кампанию 2020 года на контроле Роспотребнадзора по Москве находилось 7 летних детских оздоровительных учреждений, в том числе 6 стационарных лагерей и 1 лагерь с дневным пребыванием. Всего в них отдохнули 1507детей. В течение сезона ведомством было проведено 11 проверок. Выраженный оздоровительный эффект зарегистрирован у 97 процентов детей.

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