Где бюджетно отдохнуть этим летом и когда бронировать путевки

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С наступлением весны многие россияне собираются отправиться в отпуск на отечественные и заграничные курорты. Однако далеко не все могут себе позволить бюджетный отдых в комфортных условиях. «Вечерняя Москва» пообщалась с экспертом и выяснила, какие направления открыты для посещения гражданам РФ, где можно бюджетно провести свой отпуск и когда цены на отдых станут доступнее.

Стоит ли ждать скидок на отдых?

По словам туристического агента Елизаветы Кругловой, вопрос, когда именно стоимость отдыха в России и мире станет более доступной, можно назвать риторическим. Однако у экспертов туристического сектора имеется своя статистика, которая указывает, что самыми дорогими сезонами для отдыха являются последний месяц весны и новогодние праздники.

А традиционно самые низкие цены на туры и места размещения попадают на конец ноября — декабрь.

— Это время, когда во многих офисах сотрудники подводят итоги года перед праздниками и не могут уехать в отпуск. Соответственно, поэтому число туристов в этот сезон на всех мировых курортах значительно снижается и появляются горячие туры для тех, у кого появилось свободное время, — отметила эксперт.

Следовательно, нужно бронировать путевки на конец января и февраль, в зимний период, так как цены снова приятно снижаются. А весной, как заметила Круглова, нужно выбирать конец апреля и мая, когда стоимость на перелет падает и цены на проживание в гостиницах становятся намного выгоднее. Также снижается стоимость на отдых в начале сентября. К этому времени большинство туристов возвращается домой, так как начинается учебный год.

— Если говорить в целом, то для удешевления стоимости отдыха должны быть сняты все ограничительные меры, так как проведение тестов на COVID-19 тоже финансово влияет на бюджет туриста. А при некоторых турах необходимо сдавать тест дважды, — уточнила собеседница «ВМ».

Еще один фактор, не позволяющий снизить цены на путешествия, — это стоимость авиабилетов, которая не контролируется туристическими операторами и всецело зависит от самих авиакомпаний.

Не последнюю роль играют экономическая составляющая и малый бизнес, который пострадал в период карантина:

— Отдых в любом курортном месте (неважно, в России или за границей) подразумевает посещение различных заведений, где тоже имеются свои ограничения, и вследствие кризиса стоимость некоторых блюд или услуг может превышать показатели доковидного сезона.

Эксперт отметила, что кризис, наступивший из-за пандемии, негативно отразился на туристическом секторе и понадобятся годы, чтобы ситуация стабилизировалась. Тогда появится шанс на увеличение числа бюджетных путевок.

Танзания

Среди имеющихся на сегодня заграничных направлений, которые могут порадовать россиян невысокими ценами, эксперт назвала Танзанию:

—Если вы хотите попасть к потрясающему океану, комфортным условиям отдыха, то хорошим вариантом может стать Танзания. Туда можно отправиться именно в весенне-летний сезон, когда на острове мало приезжих. Несмотря на то что в мае начинается сезон дождей, там очень теплый климат, вода в океане прогревается до +28,5 градуса. Более того, в настоящее время на острове сравнительно невысокие цены. От 70 тысяч рублей будет стоить отдых на двоих в трехзвездочном отеле, в него будут включены завтраки.

В более комфортных местах размещения на ближайшие даты и начало лета, отметила специалист, стоимость чуть выше: от 120, 150 и 180 тысяч на двоих. В целом же средний чек за путешествие на коралловый остров, по последним данным, составит 180 тысяч рублей. Это сумма за отдых для двух персон, с перелетом, десятидневным проживанием в отеле и завтраками.

— Побережье Индийского океана завораживает своей красотой и затмевает все несовершенства сервиса, которые, к сожалению, имеются в прибрежных районах Танзании, — дополнила турагент.

Порадуют туристов, по словам собеседницы «ВМ», и приветливые местные жители, которые всегда хлебосольно и доброжелательно встречают туристов и готовы прийти на помощь, если она понадобится.

— Возможно, это направление понравится далеко не всем, но на сегодняшний день Танзания — одно из единичных мест среди заграничных курортов, куда можно без особой бумажной волокиты направиться, чтобы полакомиться экзотическими фруктами, теплом и доброжелательным окружением.

Кроме того, для посещения Танзании россиянам сдавать тест на COVID-19 не придется. В отличие от многих курортов, где этот пункт обязателен при прилете в страну.

Фото: pixabay.com

Египет

Если же Танзания покажется вам слишком затратной, то сэкономить деньги позволит Египет. В настоящее время на побережье Красного моря начался туристический сезон, но цены относительно демократичные:

— Итак, Египет требует наличие свежего ПЦР-теста на коронавирусную инфекцию, иначе вы не сможете отправиться в тур. Также нужно учитывать, что перелеты сейчас осуществляются на регулярном рейсе из Москвы в Каир. А из столицы нужно добираться на групповом трансфере до конкретного курорта, что по времени составит не более 6–7 часов, если речь идет о Хургаде или Шарм-эль-Шейхе. Это стоит того, поскольку цены сейчас довольно низкие на путевки.

Так, по словам Кругловой, стоимость отдыха на одного человека стартует от 55 тысяч рублей:

— Есть даже путевки, стоимость которых ниже указанной суммы. Например, недельный отдых на одного взрослого в четырехзвездочном отеле в стандартном номере с видом на сад, пляж и бассейн обойдется всего лишь в 43 056 рублей. Что для нынешнего времени вполне бюджетный вариант. Пятизвездочные гостиницы для двоих с услугой «все включено» стартуют от 66 тысяч рублей за девять ночей.

Мальдивы

Мальдивские острова, в отличие от Турции, не закрыты для русского туриста. Тем более сейчас, когда там межсезонье, что позволит многим туристам отдохнуть в лакшери-условиях за относительно небольшие деньги.

— Не сезон на Мальдивах тоже воспринимается как рай, так как там можно испытать на себе опыт отдыха по адекватным ценам. Сейчас стоимость на авиаперелеты упала, за 50 тысяч рублей вы сможете приобрести прямой перелет туда-обратно, плюс отель с услугой «все включено» на неделю составит около 70 тысяч рублей на человека, — уточнила специалист.

Во время сезона эти цены значительно выше. Стоит учесть, что для посещения курорта необходимо иметь отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19. Справка должна быть на английском языке. Более подробно об этих нюансах смогут рассказать в турагенстве.

ОЭА

В Арабских Эмиратах май и начало лета — период аномальной жары, когда столбики термометров могут достигать плюс 45 и даже 50 градусов. По этой причине объем турпотока снижается по сравнению с осенне-зимним периодом. Тем не менее «урвать» билеты и тур по низким ценам можно именно в межсезонье:

— Для тех, кто соскучился по восточной сказке, отличному сервису, вкусному питанию и жаре, как говорится, добро пожаловать. Прямой перелет обойдется в 40 тысяч рублей, а за восемь ночей в отелях категорий «четыре звезды» и «пять звезд» вы заплатите около 63 тысяч рублей за двоих. Можно выбрать курорт Фуджейра, где климат намного приятнее, не так жарко, и пешая доступность до пляжа и необходимой инфраструктуры.

Для посещения некоторых эмиратов российским туристам не нужно будет проходить недельный карантин, но власти требуют наличия распечатанного теста с отрицательным результатом на COVID-19.

Россия

Как заметила турагент, недавно аналитики перечислили самые недорогие российские туристические центры, где можно отлично отдохнуть и сэкономить деньги. Так, в список попали десять российских городов: Астрахань, Волгоград, Горно-Алтайск, Барнаул, Набережные Челны, Новосибирск, Ростов-на-Дону и, что самое невероятное, Москва и Санкт-Петербург.

По словам эксперта, во всех этих городах, оказывается, можно купить номер в трехзвездочном отеле от 800 рублей. За эту же сумму можно приобрести и авиабилет.

— Например, цены на авиабилет в Петербург обойдутся от 850 до 1200 рублей. Переночевать в отеле там можно за 1400 рублей. Слетать в Астрахань можно за 930 рублей, а забронировать там номер — за 780 рублей.

А вот в Волгограде цены на номера начинаются от 1000 рублей. Бюджетно отдохнуть можно и на российских курортах. До Минеральных Вод можно добраться за 1700 рублей, — проинформировала Круглова.

Если говорить о самых выгодных крымских направлениях, то на первом месте окажется Алушта, где цены намного ниже, чем в Ялте:

— Средняя стоимость билетов на самолет для двоих из Москвы в Симферополь составит 17 тысяч рублей — в зависимости от авиаперевозчика и времени перелета. Также до Крыма можно добраться по железной дороге на скоростном поезде. Цены на билеты зависят от класса вагона, самые дешевые начинаются от 6000 рублей с человека в одну сторону.

Самый бюджетный вариант на 13 ночей в гостинице среднего уровня для двух постояльцев, как уточнила турагент, может обойтись около 10 300 рублей, что очень выгодно. Ориентировочно, по словам эксперта, такие же цены и на курортах Краснодарского края.

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