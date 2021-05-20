Обсуждавших в Москве нападение на школу подростков поставили на учет

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Правоохранительные органы поставили на учет двоих подростков, которые обсуждали в автобусе в Москве нападение на школу. Об этом в четверг, 20 мая, рассказал адвокат Тимур Маршани.

Ранее стало известно, что в столице разыскивают подростков, которые публично обсуждали план нападения на школу. О каком именно учебном заведении шла речь, неизвестно. Пассажиры автобуса рассказали, что у подростков был предмет, напоминающий кобуру с оружием, а также передали их слова.

Адвокат Маршани заявил, что состава преступления в действиях молодых людей нет, поэтому «никто их не посадит, не арестует». При этом на профилактический учет подростков уже поставили.

Что касается возможных дальнейших решений в отношении юношей со стороны Федеральной службы безопасности, юрист затруднился с комментарием. Однако Маршани подчеркнул, что «никаких последствий для них серьезных, губительных не будет — это абсолютно точно», сообщает ТАСС.

Стрельба в казанской школе

Напомним, во вторник, 11 мая, в гимназии № 175 произошла стрельба, в результате которой погибли семеро детей и две учительницы, еще 21 человек был госпитализирован с ранениями разной тяжести. Глава Татарстана Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, который имел официальное разрешение на оружие. Его задержали вскоре после начала инцидента, им оказался местный житель Ильназ Галявиев.

СК возбудил уголовное дело по статье «Убийство», максимальная санкция которой предусматривает пожизненное лишение свободы. В среду, 12 мая, была выбрана мера пресечения для Галявиева. Судья отправил его в СИЗО на два месяца. Во время заседания стрелок признал свою вину.

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