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Школьник напал с ножом на учительницу в Пермском крае
Фото: Moscow-live

Школьник напал с ножом на учительницу в Пермском крае

Иван Юминов

Происшествия

Учащийся лицея в Пермском крае задержан за нападение на учительницу. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД в пятницу, 21 мая.

— Ученик лицея совершил противоправные действия в отношении учителя, используя предмет, похожий на нож, — рассказали в ведомстве.

Преподавателя госпитализировали, передает Интерфакс.

По данным Telegram-канала Baza, женщина получила два ранения в шею и была доставлена в больницу в состоянии средней тяжести. Отмечается, что ученик решил отомстить ей за плохие, по его мнению, оценки.

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