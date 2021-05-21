Школьник напал с ножом на учительницу в Пермском крае
Учащийся лицея в Пермском крае задержан за нападение на учительницу. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД в пятницу, 21 мая.
— Ученик лицея совершил противоправные действия в отношении учителя, используя предмет, похожий на нож, — рассказали в ведомстве.
Преподавателя госпитализировали, передает Интерфакс.
По данным Telegram-канала Baza, женщина получила два ранения в шею и была доставлена в больницу в состоянии средней тяжести. Отмечается, что ученик решил отомстить ей за плохие, по его мнению, оценки.
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