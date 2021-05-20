Мурашко рассказал о состоянии пострадавших при стрельбе в казанской школе детей

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Двое детей, которые пострадали при стрельбе в школе в Казани, находятся в тяжелом состоянии, остальные дети — в состоянии средней степени тяжести. Об этом рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко в четверг, 20 мая.

По его словам, всего на лечении остаются 18 детей в Казани и 5 детей в Москве.

— Наибольшую тревогу вызывают два ребенка: состояние их остается тяжелым, — цитирует Михаила Мурашко РИА Новости.

Ранее сообщалось, что еще двое учеников казанской школы обратились к медикам после стрельбы.

Стрельба в казанской школе

Во вторник, 11 мая, в гимназии № 175 произошла стрельба, в результате которой погибли семеро детей и две учительницы, еще 21 человек был госпитализирован с ранениями разной тяжести. Глава Татарстана Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, который имел официальное разрешение на оружие. Его задержали вскоре после начала инцидента, им оказался местный житель Ильназ Галявиев.

СК возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц, максимальная санкция которой предусматривает пожизненное лишение свободы. В среду, 12 мая, была выбрана мера пресечения для Галявиева. Судья отправил его в СИЗО на два месяца. Во время заседания подозреваемый признал свою вину и заявил, что не имеет тяжелых заболеваний.

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