Еще двое учеников казанской школы обратились к медикам после стрельбы

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Медицинская помощь потребовалась еще двум ученикам казанской школы, в которой произошла стрельба. Об этом во вторник, 18 мая, рассказала руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.

По ее словам, детей осмотрели врачи Детской республиканской клинической больницы. Медики оценили их состояние как удовлетворительное. Школьников отпустили домой.

Лилия Галимова уточнила, что в стационаре республиканской больницы остаются 13 детей, пострадавших при стрельбе. Их состояние оценивается как стабильное, без отрицательной динамики. Двух мальчиков 2012 и 2013 годов рождения уже выписали, сообщает Интерфакс.

Ранее сообщалось, что устроившему стрельбу в школе Ильназу Галявиеву проведут психиатрическую экспертизу.

Стрельба в казанской школе

Во вторник, 11 мая, в гимназии № 175 произошла стрельба, в результате которой погибли семеро детей и две учительницы, еще 21 человек был госпитализирован с ранениями разной тяжести. Глава Татарстана Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, который имел официальное разрешение на оружие. Его задержали вскоре после начала инцидента, им оказался местный житель Ильназ Галявиев.

СК возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц, максимальная санкция которой предусматривает пожизненное лишение свободы. В среду, 12 мая, была выбрана мера пресечения для Галявиева. Судья отправил его в СИЗО на два месяца. Во время заседания подозреваемый признал свою вину и заявил, что не имеет тяжелых заболеваний.

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