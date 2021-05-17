Устроившему стрельбу в казанской школе проведут психиатрическую экспертизу

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Ильназ Галявиев, устроивший стрельбу в школе в Казани, будет доставлен в институт Сербского для проведения психолого-психиатрической экспертизы. Об этом в понедельник, 17 мая, сообщили на сайте официального печатного органа наблюдательных комиссий «Газета ОНК».

Молодого человека доставят в институт Сербского сразу после завершения проводимых следственных действий.

Стрельба в казанской школе

Во вторник, 11 мая, в гимназии № 175 произошла стрельба, в результате которой погибли семеро детей и две учительницы, еще 21 человек был госпитализирован с ранениями разной тяжести. Глава Татарстана Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, который имел официальное разрешение на оружие. Его задержали вскоре после начала инцидента, им оказался местный житель Ильназ Галявиев.

СК возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц, максимальная санкция которой предусматривает пожизненное лишение свободы. В среду, 12 мая, была выбрана мера пресечения для Галявиева. Судья отправил его в СИЗО на два месяца. Во время заседания подозреваемый признал свою вину и заявил, что не имеет тяжелых заболеваний.

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