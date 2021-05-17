Ученики казанской гимназии № 175 вернулись к учебе в соседней школе

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Ученики 9-х и 11-х классов казанской гимназии № 175, где 11 мая при стрельбе погибли девять человек, вернулись к учебе в соседней школе № 174. Об этом сообщает РИА Новости в понедельник, 17 мая.

Отмечается, что меры безопасности в учебном заведении усилили. Ученики выпускных классов будут учиться в очном формате до экзаменов.

Так, утром в понедельник на территорию школы № 174 не пускают посторонних. Детей встречают представители администрации у входа в здание. В школе на дежурстве находятся сотрудники полиции и Росгвардии.

Ранее сообщалось, что школьники 9-х и 11-х классов гимназии № 175 доучатся в соседних школах. Классы не будут перемешивать, а преподавать будут учителя гимназии № 175.

Для учеников всех остальных классов ввели дистанционное обучение.

Стрельба в казанской школе

Во вторник, 11 мая, в гимназии № 175 произошла стрельба, в результате которой погибли семеро детей и две учительницы, еще 21 человек был госпитализирован с ранениями разной тяжести. Глава Татарстана Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, который имел официальное разрешение на оружие. Его задержали вскоре после начала инцидента, им оказался местный житель Ильназ Галявиев.

СК возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц, максимальная санкция которой предусматривает пожизненное лишение свободы. В среду, 12 мая, была выбрана мера пресечения для Галявиева. Судья отправил его в СИЗО на два месяца. Во время заседания подозреваемый признал свою вину и заявил, что не имеет тяжелых заболеваний.

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