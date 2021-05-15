Учащимся казанской гимназии №175 могут предложить досрочно закончить учебу

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Родителям учеников казанской гимназии №175, где во вторник, 11 мая, произошла стрельба, могут предложить уже сейчас завершить учебный процесс для их детей. Об этом сообщает мэрия Казани.

Ранее сообщалось, что ученики школы, где произошла трагедия, вернутся к учебе в понедельник, 17 мая. При этом уточнялось, что гимназисты из 1–8-х и 10-х классов будут учиться дистанционно, а ученики 9-х и 11-х классов выйдут на очные занятия в школу № 174.

— Девятые и 11-е классы, как предлагалось чуть раньше, продолжат учебу в школе №174 с учётом будущих экзаменов, а остальные классы — перейдут на дистант, — говорится в Telegram-канале мэрии.

Отмечается, что родителям учеников других классов предложат на выбор несколько вариантов развития учебного процесса. Если родитель посчитает, что для ребенка будет лучше завершить учебу — такая возможность будет предоставлена. Для этого родителям будет необходимо написать соответствующее заявление, и оценки детям будут выставлены досрочно по результатам текущего контроля.

Стрельба в казанской школе

Во вторник, 11 мая, в гимназии № 175 произошла стрельба, в результате которой погибли семеро детей и две учительницы, еще 21 человек был госпитализирован с ранениями разной тяжести. Глава Татарстана Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, который имел официальное разрешение на оружие. Его задержали вскоре после начала инцидента, им оказался местный житель Ильназ Галявиев.

СК возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц, максимальная санкция которой предусматривает пожизненное лишение свободы. В среду, 12 мая, была выбрана мера пресечения для Галявиева. Судья отправил его в СИЗО на два месяца. Во время заседания подозреваемый признал свою вину и заявил, что не имеет тяжких заболеваний.

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