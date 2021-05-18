Появились подробности о содержании казанского стрелка в СИЗО

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Ильназ Галявиев, арестованный по обвинению в убийстве девяти человек в казанской школе, поставлен на особый учет. Об этом во вторник, 18 мая, рассказал источник, знакомый с ситуацией.

По словам источника, Галявиева поставили на профилактический учет как лицо, склонное к суициду. По этой причине в следственном изоляторе за арестованным установят строгий контроль, сообщает РИА Новости.

Стрельба в казанской школе

Во вторник, 11 мая, в гимназии № 175 произошла стрельба, в результате которой погибли семеро детей и две учительницы, еще 21 человек был госпитализирован с ранениями разной тяжести. Глава Татарстана Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, который имел официальное разрешение на оружие. Его задержали вскоре после начала инцидента, им оказался местный житель Ильназ Галявиев.

СК возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц, максимальная санкция которой предусматривает пожизненное лишение свободы. В среду, 12 мая, была выбрана мера пресечения для Галявиева. Судья отправил его в СИЗО на два месяца. Во время заседания подозреваемый признал свою вину и заявил, что не имеет тяжелых заболеваний.

По завершении ряда следственных действий Галявиева отправят в институт Сербского для проведения психолого-психиатрической экспертизы.

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