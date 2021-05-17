Познер назвал самое тяжелое наказание для казанского стрелка

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Журналист и телеведущий Владимир Познер прокомментировал предложение вернуть смертную казнь. После трагедии в Казани, где в минувший вторник Ильназ Галявиев убил семерых человек и ранил больше двадцати, в обществе снова подняли вопрос об отмене действующего моратория на высшую меру.

— Неужели кто-то предполагает, что смертная казнь может напугать такого человека, какой стрелял в детей? Ведь это явно человек ненормальный, и таких людей никакие законы не останавливают, это же очевидно. Статистика очень убедительно показывает, что в тех странах, где в свое время отменили смертную казнь, количество тяжких преступлений не только не возросло, а уменьшилось, — заявил журналист на своей странице в Instagram и назвал подобное парадоксом.

По его словам, самым тяжелым наказанием является пожизненное заключение. Познер поднял вопрос о том, как Галявиев смог получить оружие. Он предложил тщательнее проверять людей перед тем, как выдавать им разрешение на оружие.

— Я за отмену моратория на смертную казнь и за принятие закона, который отменяет смертную казнь, именно закона вместо моратория, — подытожил Познер.

Стрельба в казанской школе

Во вторник, 11 мая, в гимназии № 175 произошла стрельба, в результате которой погибли семеро детей и две учительницы, еще 21 человек был госпитализирован с ранениями разной тяжести. Глава Татарстана Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, который имел официальное разрешение на оружие. Его задержали вскоре после начала инцидента, им оказался местный житель Ильназ Галявиев.

СК возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц, максимальная санкция которой предусматривает пожизненное лишение свободы. В среду, 12 мая, была выбрана мера пресечения для Галявиева. Судья отправил его в СИЗО на два месяца. Во время заседания подозреваемый признал свою вину и заявил, что не имеет тяжких заболеваний.

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