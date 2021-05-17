Психолог объяснила, как распознать способного на жестокость подростка

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Кандидат психологических наук Гульназира Янтурина в интервью журналистке Елене Ханге объяснила, по каким признакам можно распознать жестокого подростка, способного на неадекватные поступки. Она привела в пример казанского стрелка Ильназа Галявиева, который был арестован за стрельбу в школе и массовое убийство.

— Они находятся в тени, не проявляются ярко, они молча терпят, могут проглатывать обиды. В тихом омуте черти водятся. Они в детстве ущемленные, закрытые. Если они еще в школьном возрасте получают агрессию и давление, это все копится, а потом проявляется. Эти дети не только тихие, они проявляют жестокость. Это дети, которые не умеют чувствовать, — заявила психолог.

Янтурина подчеркнула, что стрелок из Казани четыре года вынашивал план расстрела учеников и педагогов школы № 175:

— Четыре года как закончил школу, у него не получилось в колледже, его отчислили, представляете, сколько он это копил? Эти люди могут быть абсолютно незаметны, они ярко себя не проявляют, но внутри это копится. Это стремление проявить себя. Это не яркие агрессоры, которые в детском саду всех бьют. Часто такие террористические акты могут совершать тихие подростки, — считает собеседница.

Психолог добавила, что для распознавания таких потенциально опасных подростков нужно смотреть на семью. Родители к ним бывают очень жестокими, дети чувствовали прессинг долгое время. Такие дети жестоко обращаются с животными, мучают их или других детей. По ее словам, на таких детей нужно обращать пристальное внимание.

Стрельба в казанской школе

Во вторник, 11 мая, в гимназии № 175 произошла стрельба, в результате которой погибли семеро детей и две учительницы, еще 21 человек был госпитализирован с ранениями разной тяжести. Глава Татарстана Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, который имел официальное разрешение на оружие. Его задержали вскоре после начала инцидента, им оказался местный житель Ильназ Галявиев.

СК возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц, максимальная санкция которой предусматривает пожизненное лишение свободы. В среду, 12 мая, была выбрана мера пресечения для Галявиева. Судья отправил его в СИЗО на два месяца. Во время заседания подозреваемый признал свою вину и заявил, что не имеет тяжких заболеваний.

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