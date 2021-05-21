Появились подробности нападения на учительницу в Пермском крае

Фото: Pixabay

Школьник напал с ножом на 74-летнюю учительницу на уроке в пермских Березниках. Преподавателя госпитализировали.

По данным СМИ, нападавший — 16-летний подросток. По предварительным данным, конфликт между ним и преподавателем произошел на уроке физики. Подросток достал нож и дважды ранил учителя в шею, а затем в грудь. Так якобы ученик отомстил за плохие оценки.

О нападении сообщил одноклассник нападавшего. Он прибежал на вахту и попросил вызвать скорую. Задержал школьника охранник. Сопротивления подросток не оказал. Также известно, что во время нападения испуганные дети в соседнем кабинете оперативно забаррикадировали дверь, сообщает Telegram-канал LIFE SHOT.

Пострадавшую учительницу готовят к операции. По словам медиков, ее жизни ничего не угрожает. Нападавший пронес в школу нож и мачете. Он спрятал оружие от охраны в рюкзаке. Его родители отдыхают в Сочи, поэтому в школу вызвали дедушку.

Ранее «ВМ» сообщала, что обсуждавших в Москве нападение на школу подростков поставили на учет.

Читайте также: Женщину задержали за убийство знакомого кухонным топориком в Подмосковье