Женщину задержали за убийство знакомого кухонным топориком в Подмосковье

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Россия, Московская область, городской округ Подольск, посёлок Дубровицы Карта всех событий

Жительницу Подольска задержали по подозрению в убийстве знакомого. Об этом в четверг, 20 мая, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по МО Ольга Врадий.

Происшествие произошло на садовом участке поселка Дубровицы. По данным следствия, в понедельник, 17 мая, 46-летняя выпившая подозреваемая в ходе ссоры нанесла своему знакомому не менее двух ударов в область головы кухонным топориком. Мужчина от полученных травм скончался на месте.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». В ближайшее время следователи будут ходатайствовать в суде об избрании женщине меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее «ВМ» писала, что полиция задержала подозреваемого в изнасиловании девушки на северо-востоке Москвы. Несколько мужчин на автомобиле похитили, избили и изнасиловали пострадавшую.

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