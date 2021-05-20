Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Женщину задержали за убийство знакомого кухонным топориком в Подмосковье
Фото: moscow-live

Женщину задержали за убийство знакомого кухонным топориком в Подмосковье

Полина Долганова

Происшествия
Россия, Московская область, городской округ Подольск, посёлок Дубровицы Карта всех событий

Жительницу Подольска задержали по подозрению в убийстве знакомого. Об этом в четверг, 20 мая, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по МО Ольга Врадий.

Происшествие произошло на садовом участке поселка Дубровицы. По данным следствия, в понедельник, 17 мая, 46-летняя выпившая подозреваемая в ходе ссоры нанесла своему знакомому не менее двух ударов в область головы кухонным топориком. Мужчина от полученных травм скончался на месте.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». В ближайшее время следователи будут ходатайствовать в суде об избрании женщине меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее «ВМ» писала, что полиция задержала подозреваемого в изнасиловании девушки на северо-востоке Москвы. Несколько мужчин на автомобиле похитили, избили и изнасиловали пострадавшую.

Читайте также: Силовики пресекли деятельность незаконного игорного клуба в Химках

Происшествияубийствоженщины
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Десять заповедей советской пионерии

Екатерина Драгунова
Екатерина Драгунова

Когда очень важно быть вместе

Дмитрий Пучков
Дмитрий Пучков

Каин и Авель не играли в компьютерные игры

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Жажда зрелищ: чем реже мы ходим в музеи, тем лучше

Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев

Ускоренно строим соцобъекты

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Кто сказал, что во всем виновата школа

Юрий Поляков
Юрий Поляков

Наши дети растут варварами

Все мнения
О проекте