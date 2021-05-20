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Силовики пресекли деятельность незаконного игорного клуба в Химках
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Силовики пресекли деятельность незаконного игорного клуба в Химках

Полина Долганова

Происшествия
улица Академика ГрушинаКарта всех событий

Силовики выявили незаконный игорный клуб в городском округе Химки. Об этом в четверг, 20 мая, «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По данным представителя ведомства, игровое помещение находилось на улице Академика Грушина. В ходе осмотра клуба сотрудники полиции нашли стол и фишки для покера, а также игральные карты.

Силовики пресекли деятельность незаконного игорного клуба в Химках

Полиция задержала 35-летнего москвича, который незаконно проводил азартные игры и покерные турниры вне игровой зоны с использованием специального оборудования. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные организация и проведение азартных игр».

— Устанавливаются остальные лица, которые могут быть причастны к незаконной деятельности в клубе, — заключила Петрова.

Ранее «ВМ» писала о бизнесмене, который хотел открыть прачечную в Подмосковье и лишился более 11 миллионов рублей. Мошенники получили от предпринимателя более 11 миллионов рублей, после чего обвинили его компанию в неуплате средств за предоставленные услуги.

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Происшествияполицейскийигорный клуб
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