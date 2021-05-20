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Пожар на складе нефтепродуктов произошел в Подмосковье
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Пожар на складе нефтепродуктов произошел в Подмосковье

Полина Долганова

Происшествия
Коломна, улица  Канатный проезд дом 1,Карта всех событий

Возгорание остатков нефтепродуктов на площади 50 квадратных метров произошло в результате технических работ в пустом резервуаре. Об этом в четверг, 20 мая, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС.

Возгорание произошло в резервуаре, площадь которого составляет 1000 квадратных метров, по адресу городской округ Коломна, улица Канатный проезд дом 1, По данным источника «ВМ», по данному адресу находится территория филиала нефтебазы.

На место происшествия прибыли спасатели. Отмечается, что возгорание ликвидировано в 17:15, пострадавших в пожаре нет.

Ранее «ВМ» писала о пожаре в частном доме на юго-западе Москвы. Возгорание произошло в частном владении площадью 150 квадратных метров, расположенном в деревне Захарьино на улице Гагарина, дом 8. Пожар уже локализован, а открытое горение ликвидировано.

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