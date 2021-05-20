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Пожар вспыхнул в частном доме на юго-западе Москвы
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Пожар вспыхнул в частном доме на юго-западе Москвы

Илья Ашуров

Происшествия
Россия, Москва, Юго-Западный административный округ, район Южное Бутово, деревня Захарьино, улица Гагарина, 8 Карта всех событий

В столичном районе Южное Бутово горит частный дом. Об этом в четверг, 20 мая, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

По словам источника «ВМ», пожар произошел в частном владении площадью 150 квадратных метров, расположенном в деревне Захарьино на улице Гагарина, дом 8. Пожар уже локализован, а открытое горение ликвидировано.

— В результате возгорания обрушились деревянные конструкции на площади 70 квадратных метров, — сообщил собеседник «ВМ».

По предварительной информации, возможной причиной пожара мог стать взрыв газовых баллонов.

Ранее «ВМ» писала о четырех пострадавших во время пожара в Ханты-Мансийском автономном округе. Инцидент произошел в среду, 19 мая, в Нижневартовском районе. Тогда загорелось содержимое металлической емкости в ходе производственных работ. В результате возгорания пострадали четыре человека. Они были госпитализированы с ожогами в больницы.

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Южное Бутовопожардом
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