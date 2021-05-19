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Четыре человека пострадали при пожаре на месторождении под Нижневартовском
Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Четыре человека пострадали при пожаре на месторождении под Нижневартовском

Анастасия Волоснова

Происшествия

Четыре человека пострадали в результате возгорания во время работ на месторождении «Самотлорнефтегаза» в Ханты-Мансийском автономном округе. Об этом рассказали в прокуратуре региона.

Инцидент произошел в среду, 19 мая, в Нижневартовском районе. Уточняется, что загорелось содержимое металлической емкости в ходе производственных работ. В результате возгорания пострадали четыре человека. Они были госпитализированы с ожогами в больницы.

Следственный комитет и прокуратура проводят проверку по факту произошедшего, пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что два летчика погибли при крушении самолета в Белоруссии.

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