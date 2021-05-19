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СМИ: Бывшего заммэра Химок задержали по подозрению в мошенничестве
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

СМИ: Бывшего заммэра Химок задержали по подозрению в мошенничестве

Иван Юминов

Происшествия

По подозрению в мошенничестве с ущербом пять миллионов рублей задержан бывший заместитель главы Химок Юрий Ваулин. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах в среду, 19 мая.

Следователи и оперативники провели обыски дома и на работе Ваулина, отмечает ТАСС.

Ранее сообщалось, что женщины попытались оформить на себя чужую квартиру за десять миллионов рублей в Москве.

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задержаниеХимкимошенничество
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