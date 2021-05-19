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Женщины попытались оформить на себя чужую квартиру за 10 миллионов рублей в Москве
Фото: nekrasovka.mos.ru

Женщины попытались оформить на себя чужую квартиру за 10 миллионов рублей в Москве

Иван Юминов

Происшествия
Россия, Москва, Северный административный округ, район Восточное Дегунино Карта всех событий

Две женщины попытались оформить на себя чужую квартиру в Москве. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УВД по САО в среду, 19 мая.

Мошенницы обратились в МФЦ в районе Восточное Дегунино, чтобы приватизировать трехкомнатную квартиру стоимостью более десяти миллионов рублей. Для этого они воспользовались паспортом человека, который снимал жилище, пока его хозяйка находилась на лечении. Сотрудники центра поняли, что это обман, и обратились в полицию. Мошенниц задержали в момент передачи документов об отказе в приватизации.

Дело возбуждено по статьям «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «Мошенничество».

Ранее сообщалось, что тело женщины с пакетом на голове обнаружили в водоеме в центре Москвы.

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