Тело женщины с пакетом на голове обнаружили в водоеме в центре Москвы
Россия, Москва, Поварская улица Карта всех событий
Мертвую женщину с пакетом на голове нашли в центре города. Об этом стало известно в среду, 19 мая. Тело обнаружили на Поварской улице в водоеме сквера.
По предварительной информации, женщина скончалась от удушья. Возбуждено уголовное дело, отмечает РЕН ТВ.
Ранее сообщалось, что таксист, у которого за рулем случился инсульт, спровоцировал аварию на северо-западе Москвы.
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