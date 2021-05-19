Тело женщины с пакетом на голове обнаружили в водоеме в центре Москвы

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Россия, Москва, Поварская улица Карта всех событий

Мертвую женщину с пакетом на голове нашли в центре города. Об этом стало известно в среду, 19 мая. Тело обнаружили на Поварской улице в водоеме сквера.

По предварительной информации, женщина скончалась от удушья. Возбуждено уголовное дело, отмечает РЕН ТВ.

Ранее сообщалось, что таксист, у которого за рулем случился инсульт, спровоцировал аварию на северо-западе Москвы.

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