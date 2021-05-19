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Женщина заплатила мошеннику 50 тысяч рублей за трудоустройство в ФСБ
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Женщина заплатила мошеннику 50 тысяч рублей за трудоустройство в ФСБ

Анастасия Колоскова

Происшествия
Россия, Москва, Мясницкая улица Карта всех событий

Жительница столицы попалась на удочку мошенников, предложивших ей за вознаграждение трудоустройство в органах внутренних дел. В результате она лишилась 50 тысяч рублей. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах в среду, 19 мая.

По словам пострадавшей, 30-летний гость столицы вместе с сообщником, заверили ее, что у них есть связи для того, чтобы пристроить москвичку в отдел кадров ФСБ России. За свою услугу они попросили вознаграждение в размере 50 тысяч рублей.

Позже, правоохранители задержали мошенника в кафе на улице Мясницкой. В его отношении возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».

Ранее мошенник обманул покупателя машины на 300 тысяч рублей.

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